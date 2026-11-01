• Los procedimientos fueron realizados con intervención de la Justicia Federal y organismos competentes

Efectivos de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial realizaron tres procedimientos que permitieron detectar mercadería de origen extranjero sin aval aduanero, cuyo valor total asciende a 27.265.000 pesos, con intervención de la Unidad Fiscal Federal y los organismos competentes.

El primer procedimiento se concretó este sábado, alrededor de las 09:10 horas, en la colectora de avenida Gendarmería Nacional y Alicia Moreau de Justo, donde personal de la mencionada Dirección General, detuvo la marcha de una camioneta Ford Ranger que transportaba encomiendas bajo la modalidad de flete, con destino a la provincia de Santa Fe.

Tras la intervención de la autoridad judicial y la correspondiente verificación, se constató que la carga contenía mercadería sin aval aduanero, valuada en 8.395.000 pesos.

Es por ello, que se inició una causa judicial por “Encubrimiento de Contrabando”, mientras que el conductor fue notificado de su situación procesal y quedó a disposición de la justicia.

Por otra parte, horas después, efectivos de la Delegación Lucio V. Mansilla detectaron dos vehículos que transportaban mercadería extranjera sin la documentación aduanera correspondiente.

En primer lugar, verificaron una camioneta Volkswagen Amarok que trasladaba una cocina, cuatro equipos de aire acondicionado, un freezer y otros artículos valuados en 2.100.000 pesos, mientras que en una Mercedes Benz Sprinter, se incautó una importante carga de productos, entre ellos televisores, aires acondicionados, ventiladores, termos, artículos de bazar y cámaras de seguridad, valuada en más de 16.700.000 pesos.

Los hallazgos fueron puestos a conocimiento, de la Auxiliar de la Unidad Fiscal Federal, Dra. Alejandra Schaefer, quien direccionó las diligencias a llevarse a cabo y todo quedó a disposición de la Justicia.



