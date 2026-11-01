La Policía secuestró mercadería sin aval aduanero por más de tres millones de pesos

Los productos eran transportados en un automóvil en el que se movilizaban dos chaqueñas

Efectivos de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial secuestraron electrodomésticos, artículos de bazar y otros elementos de procedencia extranjera, sin documentación aduanera, valuados en unos 3.400.000 pesos.

El procedimiento se concretó el martes último, alrededor de las 12:55 horas, en el puesto de control del acceso sur de la ciudad, sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del barrio Virgen del Carmen.

Allí verificaron un automóvil Toyota Corolla, cuyas ocupantes eran dos mujeres provenientes de la provincia del Chaco.

Durante la inspección, los policías constataron que transportaban televisores, trípodes para iluminación LED utilizados en transmisiones de streaming, cocinas, termos, vasos térmicos, cubiertos y diversos artículos de bazar, sin contar con el aval aduanero exigido.

Ante esta situación, se dio intervención al auxiliar fiscal federal, doctor José Rodríguez, quien dispuso las diligencias y el secuestro de la totalidad de la mercadería.

Los elementos incautados fueron trasladados hasta la Subcomisaría Puente Uriburu, donde quedaron bajo resguardo y a disposición de las autoridades competentes.