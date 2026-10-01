La Policía recuperó dos motocicletas

• Los procedimientos se realizaron en los barrios Nueva Formosa y Sagrado Corazón, mediante tareas investigativas y la colaboración de vecinos

Policías de la Comisaría Seccional Octava recuperaron dos motocicletas, tras una importante labor investigativa y el trabajo coordinado con otras dependencias de la institución.

El primer procedimiento tuvo lugar entre la noche del lunes y las primeras horas del martes, cuando un vecino del barrio Nueva Formosa denunció la sustracción de su Corven Energy de 110 cilindradas, que dejó en la galería frontal de su vivienda.

De inmediato, los efectivos realizaron relevamientos, recorridas y averiguaciones, hasta localizar el rodado abandonado en una zanja a cielo abierto, en inmediaciones de las calles Junín y 18, del mismo barrio.

La segunda intervención tuvo lugar en la madrugada del martes, tras la denuncia de la sustracción de una Mondial LD de 110 cilindradas, frente a un domicilio del barrio Nueva Formosa.

Por la tarde, mediante la colaboración de un vecino, los investigadores obtuvieron información sobre la presencia de un rodado aparentemente abandonado y oculto debajo de ramas y lonas, en un terreno baldío ubicado sobre calle Maipú y Cuarta del barrio Sagrado Corazón.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que se trataba de la motocicleta denunciada como sustraída; mientras que el personal de la Delegación de Policía Científica del barrio Nueva Formosa realizó las actuaciones y el registro fotográfico, procediéndose al secuestro de la moto

Cabe destacar que ambos procedimientos contaron con la colaboración de las áreas investigativas del Departamento Informaciones Policiales, la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Uno y el Comando Radioeléctrico Policial de Seguridad Urbana Zona Seis.

Finalmente, los dos rodados fueron reconocidos por sus propietarios y, una vez cumplidas las diligencias judiciales, restituidos a sus legítimos dueños.