• Dos hombres y una mujer fueron demorados en averiguación del hecho.

Efectivos de la Comisaría Seccional Quinta investigan el asesinato de un hombre de 37 años, hallado en un inquilinato con disparos de arma de fuego, en el barrio Simón Bolívar de esta ciudad.

El hecho se registró este miércoles, alrededor de las 1:30 horas, y los policías concurrieron de inmediato hasta la manzana 59, tras un requerimiento.

Allí se entrevistaron con un hombre y una mujer, quienes comentaron que escucharon detonaciones de un arma de fuego y vieron que un individuo salió con prisa de la vivienda, de donde se habrían producido los disparos.

Sin embargo, el avance de las investigaciones comprometieron a la pareja debido cuando se advirtieron contradicciones entre sus primeras manifestaciones y las declaraciones posteriores, razón por la cual ambos fueron demorados y trasladados a sede policial.

Mientras tanto, el personal del SIPEC llegó al lugar, encontró al propietario del inmueble tendido en el suelo de una habitación y constató que estaba sin vida, con heridas compatibles con un arma de fuego.

De inmediato se dio intervención al juez de Instrucción y Correccional N° 4, Dr. Marcelo López Picabea y a la fiscal, Dra. Natalia Tafetani, quienes direccionaron las actuaciones del caso.

Por otra parte, el personal de la Delegación Policía Científica documentó la escena del hecho y encontró en la habitación una escopeta y un cartucho calibre 16, que fueron secuestrados.

A todo esto, integrantes del Destacamento Bomberos realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron hasta la morgue judicial, para la autopsia pertinente.

Luego el personal del Departamento Informaciones Policiales, Delegación 8 de Octubre, detuvo a un hombre de 41 años, en el marco de las tareas investigativas para esclarecer el hecho.

Por otra parte, finalizada las diligencias con el cuerpo de la víctima, se hizo entrega a sus familiares para exequias, continuando con las averiguaciones para esclarecer el caso, se inició la causa judicial por el delito de “Homicidio con el uso de arma de fuego”, con intervención de la Justicia provincial.

En la mañana de este miércoles en el marco de las tareas investigativas se concretaron tres allanamientos, en diferentes viviendas de las manzanas 50 y 59 del barrio Simón Bolívar, donde se secuestraron evidencias de captaciones fílmicas de cámaras de seguridad y equipos de telefonía de interés en la investigación.

Se contó con la colaboración del personal del Destacamento Desplazamiento Rápido, de las distintas unidades operativas dependientes de la Delegación Unidad Regional Uno, Distrito Cinco y de Policía Científica. (Con foto)



