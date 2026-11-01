• Se recuperaron bienes vinculados a seis causas judiciales

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Las Lomitas realizaron cuatro allanamientos en los barrios Autoconstrucción e Industrial Sur, que permitieron esclarecer seis causas judiciales por delitos contra la propiedad, secuestrar bienes de interés, secuestrar cocaína fraccionada y detener a seis personas.

La investigación se inició a raíz de distintos hechos de robo y hurto perpetrados días atrás, lo que fue arrojando elementos de prueba que, incorporados a la causa, se solicitó allanamientos para cuatro viviendas.

Luego, la Jueza de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia libró las órdenes de requisa.

La primera medida judicial se realizó en una vivienda del barrio Autoconstrucción, donde los efectivos secuestraron máquina de cortar cabello, una cámara de seguridad y procedieron a la aprehensión del propietario de la casa y de otro sujeto que intentó huir.

El hombre que trató de escapar tenía una riñonera con 59 envoltorios que contenían una sustancia blanquecina que se trataba de cocaína, conforme la verificación realizada por el personal de la Delegación de Drogas Peligrosas Las Lomitas.

Luego, en otra vivienda del mismo barrio, se secuestraron máquinas de cortar cabello vinculadas a una causa judicial y se detuvo a otro implicado.

En la tercera vivienda allanada, secuestraron dos motores elevadores de agua y detuvieron a una pareja.

En el último allanamiento, en el barrio Industrial Sur, detuvieron al propietario de la casa y secuestraron varias máquinas de cortar cabello, repuestos, accesorios, baterías para camión, bombas sumergibles con sus cables y siete envoltorios con cocaína.

Como resultado final de las intervenciones, se logró esclarecer seis causas judiciales por delitos de robo y hurto, como así también se iniciaron dos causas a raíz del secuestro de estupefacientes.

Los detenidos fueron notificados de su situación legal y alojados a disposición de la Justicia provincial.