La dupla Kutika-Aste llega a Formosa con la obra "El cuarto de Verónica"

En el marco de una gira por NEA, “El Cuarto de Verónica” desembarcará en Formosa de la mano de Silvia Kutika y Fabio Aste. La función se llevará a cabo hoy, a las 21.30 en el Cine-Teatro “Italia” Las entradas se pueden adquirir vía on line a través de la plataforma www.taquillaplus.com.ar o en boletería de 9 a 12 y de 17 hasta 21.30.

En su décima temporada y celebrando mil funciones en Argentina (país récord de representaciones en el mundo), llega a la capital formoseña esta pieza teatral de suspenso, dirigida por Adrián Lazare, quien también actúa conjuntamente con Tania Marioni, además de los destacados protagonistas.

El espectáculo es un thriller psicológico teatral que, como sucede con el cine, mantiene al público inmóvil en la platea.

La obra fue un éxito sin precedentes en Broadway a principios de la década de los 70 y luego se representó en Londres, pero Ira Levin (autor de “El bebé de Ross siempre se negó a que su exitosa obra teatral se llevara a la pantalla grande porque expresó que la magia debía suceder en una sala teatral.

“El Cuarto de Verónica” es un referente del teatro de suspenso y hoy es considerada un clásico del género. La acción transcurre en Boston donde Susan, una joven de 20 años es abordada mientras cena con su novio en un restaurante por una encantadora pareja de ancianos que se muestra impresionada por el parecido de Susan con Verónica, fallecida hace mucho tiempo. Susan y su novio acompañan a la pareja hasta la mansión para ver el retrato de Verónica y comprobar el parecido. Allí comienza esta intrigante obra teatral con un final inesperado.