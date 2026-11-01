IPV avanza con trabajos de mejoramiento de la accesibilidad al barrio La Nueva Formosa

Desde el organismo se dieron detalles del avance de las tareas “de acuerdo a un programa mediante el cual se avanza por etapas, “cada tres cuadras, a través de una estrategia que permitirá tener vías de acceso de ingreso al barrio”.

El administrador general del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), el ingeniero Marcelo Ugelli, declaró a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que se están haciendo tareas de mejoramiento en la accesibilidad al barrio La Nueva Formosa de la ciudad capital.

Es así que, “de acuerdo a un programa, se planificó avanzar por etapas, cada tres cuadras, a través de una estrategia que permitirá tener vías de acceso de ingreso al barrio”, detalló.

En el primer lugar que se llegó con estas acciones fue “en una zona del Lote Rural 132, más específicamente comprendida entre calle 6 hasta 12 y entre ellas a la 9. Después se avanzará en el Lote Rural 149, entre la avenida Kirchner y Los Pumas y entre calles 12 y 18, alcanzándose la 15 también”, adelantó.

Luego se pasará a otro sector y, además, “en lo sucesivo se encarará otro desafío que es iniciar la pavimentación de la avenida Maipú, en el tramo comprendido entre avenida 12 y calle 6, tras culminarse con lo propio en la avenida Los Pumas”, confirmó.

“Además teniendo en cuenta lo deformado del suelo, compuesto de arcilla, plástico, incidiendo también en ello el régimen de lluvias que en nuestra ciudad capital es importante”, se generó un “nuevo sistema de un material que son las geoceldas”, informó.

Con ello se busca dar “una mejor accesibilidad” a los vecinos del barrio, “por lo que venimos probando distintos sistemas de enripiado teniendo en cuenta que pavimentar es oneroso debido a toda la estructura y el tratamiento que hay que darle previamente al suelo”, explicó.

“Además de lo que tiene que ver con la conducción de las aguas, el cordón cuneta y los desagües”, sumó también, remarcando que “siempre estamos innovando”.

En cuanto a las geoceldas, también comentó que este sistema “ya lo venimos probando y hasta incluso en revestimiento de canales, por ejemplo, en el canal de Los Pumas se lo utilizó, pero está hormigonado”.

Y mencionó que “genera un sistema como si fuera un panal de abejas y allí cargamos las piedras”.

“En particular, se pretende que sea definitiva su implementación, así como el cordón cuneta que nos va a permitir conducir el exceso de las aguas hacia los desagües”, dijo a continuación el titular del IPV.

En ese punto, trajo a colación que “en este sector de la ciudad capital el año pasado se culminó con una importante obra de desagüe pluvial. Se trata de un conducto que va desde la avenida 12 hasta la calle 6 y de allí hasta el canal de la avenida Los Pumas”.

Asimismo, gracias a implementar este tipo de obra, subrayó que posibilitará un mejor escurrimiento del agua, “porque ya con el cordón cuneta se eliminan la zanjas fluvio-cloacales teniendo en cuenta que en La Nueva Formosa ya hay sistema de cloacas”.

Entre las ventajas, acentuó también que “nos permite hacer desagües definitivos e implementar cualquier otro tipo de solución a futuro” y aclaró que “por este ripio no podrán circular los camiones de carga con acoplado, en cambio, sí los autos, motocicletas y aquellos camiones de peso intermedio”.

Por último, comunicó que también, “complementariamente, luego de terminarse con la pavimentación de la avenida Los Pumas, ya estamos en el tratamiento de los parterres ahora, la colocación de iluminación, reparación y pintura de las barandas”.

Finalmente, recordó que todos los programas nacionales de viviendas y de mejoramiento de barrios fueron desfinanciados por el Gobierno nacional, quedando de esa manera todas las obras neutralizadas.

Sin embargo, “así y todo, el Gobierno provincial con el Modelo Formoseño, como lo dice siempre nuestro gobernador Gildo Insfrán, y en base a una planificación ordenada, no se detiene”.

Es decir que “sigue avanzando con estos trabajos, si bien no es al mejor ritmo, pero tampoco nos detenemos”, concluyó.







