• Se solicita la colaboración de la comunidad

Efectivos policiales llevan adelante una causa judicial, con intervención de la Justicia provincial, para establecer el paradero de Liliana Elizabeth Ramírez, de 33 años, con domicilio en la manzana 61, casa 10, del barrio Primero de Mayo de Clorinda.

De acuerdo con la denuncia, la mujer se ausentó de su vivienda el 10 de septiembre de 2026, alrededor de las 12:00 horas, y desde entonces se desconoce su paradero.

Liliana es de contextura física robusta, de 1,63 metros de estatura, cutis trigueño, cabello corto castaño y posee un lunar debajo de la nariz, del lado izquierdo.

Al momento de ausentarse, vestía remera animal print, campera y calza negra.

En el operativo participan integrantes de la Subcomisaría Primero de Mayo, distintas dependencias de la Unidad Regional Tres, la Sección Búsqueda de Personas del Departamento Informaciones Policiales y otras unidades policiales de la provincia.

Ante cualquier información sobre su posible paradero, comunicarse a la dependencia policial más cercana, al teléfono fijo de la Sección Búsqueda de Personas 3704-430795 o a la línea gratuita de emergencias 911.

Cada dato puede ser importante para encontrarla. Se solicita compartir esta información y colaborar con su difusión.