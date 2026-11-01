Inició la entrega de los complementos nutricionales para celíacos

Existe un cronograma que se extenderá durante esta semana en distintos espacios de la ciudad de Formosa, para que sus beneficiarios no tengan que trasladarse y puedan retirar las cajas cerca de sus domicilios.

Laura Viera, directora de Atención a la Comunidad, área perteneciente al Ministerio de la Comunidad, informó que inició la entrega de los complementos nutricionales para las personas con celiaquía este martes 10 en el Centro Ocupacional Inclusivo (COI) del barrio Emilio Tomás de la ciudad capital.

En el horario de 8 a 12.30 horas se realiza esta acción, que en esta semana recorrerá distintos espacios que funcionan como centros de distribución de esta política pública que abarca tanto a beneficiarios capitalinos como del interior provincial.

“Desde el Gobierno de Formosa, de manera gratuita, gracias a la decisión política del gobernador Gildo Insfrán, se sigue acompañando a las personas con celiaquía de esta manera”, resaltó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En ese sentido, también señaló que con esta entrega de los complementos nutricionales “se mitigan los gastos que genera tener que consumir alimentos libres de gluten, los cuales son bastante costosos”.

En cuanto a cómo continuará el cronograma, confirmó que este miércoles 11 se hará lo propio en el Espacio de Acompañamiento Comunitario del barrio Eva Perón, luego, el jueves 12 hacer lo propio en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del barrio Guadalupe.

Proseguirá el viernes 13 en el Espacio ECO del San José Obrero y finalizará la entrega el sábado 14 en el Parque Industrial, donde encuentra la sede central de la Dirección de Atención a la Comunidad en la avenida Arturo Frondizi 4685.

Por otro lado, Viera aludió al reparto en el interior de la provincia, indicando que están trabajando en lo logístico de la entrega en los distintos puntos habilitados para tal fin, recalcando que de ello se ocupa únicamente el Gobierno provincial, el cual sigue “sosteniendo este programa a pesar de la situación de crisis que se vive en el país”, agudizada por la gestión nacional.

Para culminar, adelantó Viera que una entrega más restará para cerrar este año y la misma “se haría a mediados de diciembre”.

Información nutricional

Asimismo, en la jornada desarrollada en el COI, donde los beneficiarios fueron retirando sus cajas con alimentos sin TACC, también se aprovechó para brindarles información.

En ese sentido, la nutricionista Mariana Dupuy comentó que “se dio asesoramiento de cómo cocinar con estas harinas que son muy particulares, ya que no tienen gluten”, ante lo cual “hay determinadas recetas, sobre todo aquellas que llevan leudado como panes y tortas, donde se hace complicado llegar a un producto”. Por ello es importante ofrecer esta información, marcó.

De la misma manera, se respondieron consultas acerca de temas como la “contaminación cruzada”, entre otras cuestiones que son de sumo interés para las personas con esta patología.







