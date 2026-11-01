El ministro de Economía adelantó detalles de la audiencia que se mantendrá este miércoles 18 con la ANSES, denunciando que el organismo nacional retiene recursos de la Caja de Previsión Social pese a que las provincias continúan aportando el 15% de su coparticipación.

Este martes 17, en el acto por el Día de la Militancia Peronista, encabezado por el gobernador y presidente del Partido Justicialista Formosa, Gildo Insfrán, en el Estadio Cincuentenario, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, Jorge Ibáñez, puso en valor el compromiso y la unidad exhibidos por el movimiento nacional y popular en toda la provincia.

“Ha sido un acto sumamente emotivo, con miles y miles de formoseños de toda la provincia. Lamentablemente nos quedó chico el estadio y quedó mucha gente afuera, pero también pudieron oír y ver a nuestro Gobernador a través de las pantallas. Fue muy emotivo este compromiso de la militancia y de la gente”, expresó el funcionario.

Además, destacó el respaldo institucional de los jefes comunales, legisladores y concejales de toda la geografía provincial, en sintonía con el mensaje político del gobernador Gildo Insfrán, al expresar que “estamos ya en marcha para el año próximo; nuestra idea es lo que dijo el Gobernador: la unidad de todos para poder ganar las elecciones nacionales”, subrayó, agregando que a la celebración se sumó “todo el pueblo peronista y también algunos que tal vez no son peronistas, pero se suman a una fiesta como esta”.

Audiencia clave con ANSES

Por otra parte, el titular de la cartera económica provincial, puntualizó que “este miércoles 18 tenemos una audiencia ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para reclamar las transferencias adeudadas al sistema previsional formoseño”.

“Es un tema muy delicado. Nosotros seguimos reclamando para la Caja de Previsión Social de la provincia, para nuestros jubilados, lo que les corresponde fundamentalmente”, indicó Ibáñez, precisando que la provincia ya tiene auditados y cerrados los números correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021.

En ese sentido, señaló que “queremos ver si por lo menos podemos conseguir que nos paguen esos dos años cerrados y continuar como era hasta diciembre de 2023, cuando se nos daba un pago a cuenta de las auditorías”, destacando que “hoy las auditorías no las hacen y, por lo tanto, no transfieren un peso a las 13 provincias que no transferimos nuestras cajas, pero seguimos aportando el 15% a la ANSES de nuestra coparticipación”.

Finalmente, insistió en que “es un tema muy delicado, sobre todo para nuestra Caja de Previsión y para los años futuros, porque no se cumple una ley vigente sancionada por el Congreso de la Nación ni las leyes de las provincias que adherimos a ese pacto”, concluyó.



