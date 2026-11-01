• Los procedimientos fueron vinculados a causas por robo, amenazas con arma blanca y tenencia de marihuana

Integrantes de la fuerza provincial concretaron tres procedimientos en Formosa Capital y en la localidad de Mayor Villafañe, que permitieron avanzar en distintas investigaciones judiciales, detener a dos hombres, retener a un menor involucrado en una causa de robo y recuperar un elemento sustraído.

La primera intervención fue en Mayor Villafañe, cuando los efectivos de la Comisaría local detuvieron a un hombre durante recorridas preventivas realizadas en el barrio Itatí.

El procedimiento tuvo lugar el miércoles último sobre calle Belgrano, entre Capitán Solari y Ramón Arroyo, donde los uniformados identificaron al sujeto y, durante el cacheo preventivo, detectaron un envoltorio con una sustancia vegetal.

La tarea realizada por el personal de la Delegación de Drogas Peligrosas de El Colorado permitió confirmar, mediante la prueba de orientación química, que se trataba de marihuana.

Luego, en otra intervención, retuvieron a un menor y recuperaron un tubo de gas vinculado a una causa judicial.

Por último, durante la jornada del jueves último, uniformados de la Comisaría Bernardino Rivadavia desplegaron tareas investigativas que permitieron identificar y detener al presunto involucrado en una causa judicial por “Amenazas con el uso de arma blanca” en el sector conocido como "Barco Hundido", de esta ciudad.

El procedimiento contó con la colaboración de efectivos de la Comisaría Seccional Primera, quienes trasladaron al detenido hasta la dependencia policial.

Los detenidos y tutores del retenido fueron notificados de su situación legal, quedando todos a disposición de la Justicia.