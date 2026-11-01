Durante los allanamientos se secuestraron envoltorios de cocaína, marihuana, dinero y teléfonos celulares, entre otros elementos

Integrantes de la Dirección General de Drogas Peligrosas desarticularon dos presuntos puntos de comercialización de estupefacientes en los barrios Fray Salvador Gurrieri y La Perla, de esta ciudad.

Las intervenciones se concretaron el miércoles último, como resultado de varias semanas de tareas investigativas y permitieron reunir elementos de prueba, puestos a disposición del juez de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, Dr. José Luis Molina, quien ordenó los allanamientos.

Uno de los sospechosos, de 32 años, fue detenido alrededor de las 12:30 horas en el barrio La Perla y se secuestraron varios envoltorios con cocaína.

A todo esto, las requisas se realizaron en forma simultánea desde las 15:30 horas y estuvieron a cargo de integrantes de Drogas Peligrosas, con apoyo del Grupo de Intervención Especial (GIE).

El primer allanamiento se realizó en una vivienda de la manzana 31 del barrio Fray Salvador Gurrieri, donde detuvieron a un hombre de 34 años y secuestraron ocho envoltorios con varios gramos de cocaína y de marihuana, dinero, un teléfono celular y elementos utilizados presuntamente para el fraccionamiento y acondicionamiento de sustancias.

En forma simultánea, los investigadores allanaron otro inmueble ubicado sobre la calle Coronel Bogado, en el barrio La Perla, donde aprehendieron a una mujer de 37 años y a un joven de 20.

Además secuestraron envoltorios con cocaína, apta para la confección de 273 dosis destinadas a la comercialización, cuatro teléfonos celulares, dinero, recortes de polietileno y una bicicleta que habría sido entregada como parte de pago por estupefacientes.

A todo esto, el personal de la Dirección General de Policía Científica realizó la documentación y el resguardo de los elementos secuestrados, bajo las cadenas de custodia.

Como resultado de las intervenciones, cuatro personas fueron detenidas y se secuestraron 12 envoltorios de cocaína, varios gramos de marihuana, dinero en pesos, cinco teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.

Los involucrados quedaron a disposición de la Justicia provincial, en el marco de una investigación que permitió desarticular dos presuntos puntos de venta de drogas, mediante el trabajo coordinado entre la Policía, la Justicia y la comunidad.