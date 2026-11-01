La secretaria de la Mujer de la provincia, Patricia Hermosilla, cuestionó la reciente abstención de la Argentina en la ONU ante una resolución para erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Además, convocó al acto conmemorativo del miércoles 25 de noviembre en el Galpón “C”.

En el marco del mes de concientización sobre la prevención y el abordaje de las violencias por razones de género, la secretaria de la Mujer de Formosa, Patricia Hermosilla, en declaraciones recogidas por AGENFOR analizó “el retroceso institucional” del Gobierno nacional en esta materia y puso en valor la continuidad de las políticas públicas que sostiene el Estado provincial con recursos propios.

Al referirse a la reciente abstención de la Argentina en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) frente a una resolución destinada a erradicar la violencia contra mujeres y niñas, la funcionaria expresó: “En primer lugar, da cuenta simplemente de la actitud genuflexa del Gobierno nacional respecto a las indicaciones de otro país que no es el nuestro”, haciendo mención a Estados Unidos.

En tanto que, “en segundo lugar condice con todo lo que viene haciendo respecto al desfinanciamiento, la desintegración y el desmantelamiento de organismos y programas de prevención”, lamentó al referirse a la gestión nacional.

Asimismo, advirtió que estas decisiones profundizan la desprotección social frente a una problemática grave, recordando que según las estadísticas “de cada tres mujeres, una ha sufrido o sufre alguna forma de violencia por razones de género”.

Estado presente y articulación territorial

Frente a la eliminación del Ministerio de la Mujer y la falta de articulación federal por parte de la Nación, Hermosilla subrayó que el Gobierno provincia de Gildo Insfrán mantiene jerarquizada la Secretaría de la Mujer y despliega un trabajo integral junto a los municipios, los poderes Legislativo y Judicial, la Dirección General de Género y Violencia Intrafamiliar de la Policía, los centros de salud y los Centros de Desarrollo Infantil (CDI).

“La provincia de Formosa continúa sosteniendo todas las acciones y políticas públicas con el tesoro provincial, con un enorme esfuerzo propio y aun así con superávit fiscal. Esto demuestra la capacidad de gestión de nuestro Gobernador, que como siempre dice, es con todos y todas adentro, sin dejar a nadie en el camino”, enfatizó.

Finalmente, de cara al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitó a toda la comunidad a un acto conmemorativo el miércoles 25 por la mañana en el Galpón ‘C’, haciendo hincapié “en la necesidad de concientizar y no perder la sensibilidad para trabajar estas cuestiones tan complejas”, concluyó.



