Día Universal del Niño: Formosa reafirma su compromiso integral con los derechos de niñas, niños y adolescentes

Cada 20 de noviembre se conmemora el Día Universal del Niño, una fecha que recuerda la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989.

Lejos de ser una mera efeméride en el calendario, para la provincia de Formosa esta jornada representa una reafirmación de principios y un balance del trabajo territorial que, día tras día, se ejecuta para garantizar que cada niña, niño y adolescente sea reconocido como un sujeto pleno de derechos.

Este compromiso hoy cuenta con un respaldo histórico y jurídico de máxima jerarquía: la nueva Constitución de la Provincia de Formosa (2025), que consagra de manera expresa la protección integral de la niñez, garantizando el interés superior del niño, su derecho a crecer en un entorno sano, seguro y afectivo, y el deber indelegable del Estado y la comunidad de velar por su desarrollo pleno.

Garantizar los derechos de la infancia requiere una mirada integral que abarque todas las dimensiones de la vida familiar y comunitaria. Por ello, dentro del Ministerio de la Comunidad, se trabaja de manera estrecha y coordinada con cada una de las áreas de la cartera ministerial: desde el fortalecimiento familiar y el acompañamiento territorial en los barrios, hasta la asistencia alimentaria, la promoción de la inclusión social, el abordaje de situaciones de discapacidad y la articulación con los espacios comunitarios. Esta sinergia institucional permite dar respuestas rápidas, cercanas y humanizadas a las familias formoseñas.

El cuidado integral en las Residencias Socioeducativas

Desde la Dirección de Niñez y Adolescencia, explicaron que cuando por razones de fuerza mayor o vulneración grave de derechos un niño o adolescente debe ser resguardado fuera de su núcleo familiar de origen, el Estado provincial interviene con responsabilidad y sensibilidad.

El trabajo en las residencias socioeducativas no se limita a brindar techo y alimento; constituye un abordaje interdisciplinario que prioriza la restitución de derechos, el acompañamiento en la salud física y mental, la continuidad escolar y la revinculación familiar o la construcción de proyectos de vida autónomos. Allí, equipos técnicos y operadores trabajan articuladamente para ofrecer un entorno de contención afectiva y seguridad.

La primera infancia es la etapa fundacional en la vida de toda persona. A través de los 34 Centros de Desarrollo Infantil distribuidos tanto en la ciudad capital como en el interior provincial, se despliega una red de cuidado, estimulación temprana, nutrición adecuada y acompañamiento familiar. El abordaje en los CDI —sostenido por regentes, promotoras educativas comunitarias y equipos profesionales— garantiza que, desde los primeros años, todos los niños y niñas cuenten con las mismas herramientas para crecer sanos y desarrollar sus potencialidades, al tiempo que se acompaña a las familias trabajadoras en la crianza.

Estas acciones no son esfuerzos aislados, sino el resultado de una decisión política sostenida en el tiempo y plasmada en el Modelo Formoseño, que concibe al ser humano como el centro de toda acción de gobierno, entendiendo que la justicia social comienza por proteger a los sectores más vulnerables.

Bajo esta conducción, la infancia ocupa un lugar prioritario en la agenda pública: la inversión en infraestructura, la capacitación permanente de los recursos humanos y la presencia activa del Estado en cada rincón del territorio aseguran que el acceso a los derechos no dependa del lugar donde se nace ni de la condición socioeconómica de origen.

Dos miradas de país

Asimismo, indicaron que la solidez de este entramado institucional y constitucional adquiere hoy un valor aún más trascendente frente al complejo escenario nacional. Mientras a nivel federal se observa un preocupante proceso de ajuste, desfinanciamiento y retracción de programas destinados a la protección de la infancia y al fortalecimiento familiar, Formosa sostiene con recursos propios y decisión política cada uno de sus dispositivos de cuidado.

Frente a un modelo nacional que reduce la inversión social y delega responsabilidades esenciales en la lógica del mercado, la provincia reafirma con hechos y con jerarquía constitucional que los derechos de la niñez no son una variable de ajuste.

Por eso, este 20 de noviembre encuentra a todo el Ministerio de la Comunidad redoblando el compromiso en territorio, convencido de que cuidar el presente de nuestras infancias es la única garantía para construir una comunidad con futuro.

“Invertir en la niñez no es un gasto, es la inversión más sagrada y estratégica que un Estado puede hacer para garantizar su futuro”, destacaron desde la Dirección de Niñez y Adolescencia al concluir.



