El Gobierno de Formosa mantiene el cronograma de entrega de módulos alimentarios destinados a comunidades originarias de la provincia, mediante operativos que se desarrollan semanalmente en distintos puntos del territorio. La distribución contempla 24 mil cajas en cada ronda y se sostiene íntegramente con recursos del Tesoro Provincial.

El subsecretario de Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario del Ministerio de la Comunidad, el doctor Gabriel Alcaraz, aseguró que la asistencia se desarrolla de manera ininterrumpida y remarcó que “no hay pausas” en la distribución.

En ese sentido, explicó que los equipos de trabajo organizan semanalmente nuevos recorridos para completar las entregas previstas. “Seguimos avanzando sin pausas porque la directiva del gobernador Gildo Insfrán es que esta acción no se detenga, ya que estamos hablando de una cuestión alimentaria, un pilar fundamental en tiempos de crisis nacional”, expresó.

Alcaraz recordó que durante la semana pasada se concretó la entrega de más de 2500 módulos alimentarios en Ingeniero Juárez, mientras que en los últimos días los operativos continuaron en distintas comunidades del Departamento Ramón Lista.

Financiamiento provincial

El funcionario también destacó que la distribución se lleva adelante con fondos del Tesoro Provincial, en un contexto económico nacional complejo y de desfinanciamiento de programas sociales.

“Por decisión del Gobernador, esto continúa”, subrayó Alcaraz, al poner de relieve el sostenimiento de esta política de asistencia alimentaria.

Asimismo, detalló que el operativo logístico funciona de manera simultánea: mientras un equipo parte hacia el interior provincial para concretar una nueva ronda de entregas, otro grupo trabaja en el armado y embalaje de las cajas correspondientes al siguiente recorrido.

“Cuando se hace un cargamento y sale un equipo para el interior, ya hay otro que está embalando nuevas cajas y presto para salir con otra ronda. Esto no se detiene”, concluyó.



