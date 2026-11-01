El Misterio de Cultura y Educación felicitó a los contingentes que viajaron para representar en este 2026 a la provincia en Córdoba, Jujuy y San Luis, las sedes que se establecieron a nivel nacional en esta materia.

El subsecretario de Educación, el licenciado Luis Ramírez Méndez, aseguró que “estamos sumamente orgullosos por los logros en materia educativa, gracias a tener un Estado presente”, refiriéndose al último contingente de estudiantes que participó de la Feria Nacional de Ciencias en Córdoba, donde fueron dos ejes los que se desarrollaron: Ciencias y Tecnología e Ingeniería.

“Nuevamente, Formosa brilló, obteniendo destaques, distinciones y lograron premios, otorgados por otros provincias del país a partir los proyectos que presentaron nuestros estudiantes de las diferentes Delegaciones Zonales. Por mencionar algunas de ellas: Formosa Capital, Pirané, Pilagá, Pilcomayo, Ramón Lista”, indicó.

Los logros de Formosa, señaló el funcionario que fueron evaluados “en una charla con todos los alumnos y valoradores que fueron a Córdoba, Jujuy y San Luis”, provincias que fueron sedes de las Feria Nacional de Ciencias. “Estamos impactados por el gran desempeño en cada uno de los ejes trabajados, pero también nos insta a redoblar los esfuerzos para que en el 2027 seguir por esta senda de crecimiento de la calidad educativa”, resaltó.

“En lo más alto dejaron a la provincia, pero también a las instituciones a las que pertenecen cada uno de los estudiantes”, esbozó muy contento, añadiendo que esto se debe también “al trabajo continuo de años por parte de directivos, docentes, y especialmente a las familias que colaboran y acompañan siempre”.



