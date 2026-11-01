Había competido en Córdoba, y con gran alegría fueron recibidos por autoridades educativas y sus familias.





El último contingente de estudiantes y docentes ya está de vuelta en la ciudad de Formosa, luego de su participación en la Feria Nacional de Ciencias en Villa Giardino, Córdoba. Fueron recibidos por las autoridades educativas de la provincia, quienes se mostraron orgullosos por cómo representaron a Formosa en este tercer y último evento de carácter nacional.





Del mismo modo, sus familias ansiaban que llegaran a la ciudad para compartir con ellos la alegría por los logros que obtuvieron tras su paso por la ciudad cordobesa.





En ese contexto, hizo declaraciones a AGENFOR la coordinadora de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Cultura y Educación, Sandra Arrieta, quien precisó datos que reafirman que Formosa se ubicó en lo más alto en los eventos de Feria Nacional de Ciencias en este 2026.





Los mismos fueron desarrollados en Jujuy, San Luis y Córdoba, en donde, el balance general que brindó la funcionaria fue que, “casi el 80 % de todos los trabajos de los estudiantes formoseños recibieron destaques, menciones y reconocimientos”.





“Por eso quiero agradecer y felicitar el trabajo de los docentes en el aula, a los referentes del interior y equipo de valoración del área”, expresó muy contenta, recordando que un total de “5800 proyectos de las escuelas de toda la provincia se evaluaron en un comienzo, llegando 250 a la instancia Provincial, de los cuales 22 fueron seleccionados para competir a nivel nacional”.





Por último, no dejó de señalar que esta gran actuación es también producto de que el Gobierno de Formosa le da a la educación un lugar especial de protagonista, a partir de que es una cuestión de Estado la inversión en ella, como también es “el rostro de la justicia social”.





Entonces, en virtud de tener un Estado presente, se logra alcanzar una brillante actuación como la que tuvieron todos los estudiantes que formaron parte de la Feria Nacional de Ciencias, resumió finalmente.



