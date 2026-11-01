En este año, las Ferias Ganaderas Paipperas registraron una importante actividad comercial en distintos puntos del territorio formoseño.

En total, se realizaron 9 ferias ganaderas en 8 localidades y parajes de la provincia, con 409 participaciones de productores y la comercialización de 6.097 cabezas de ganado.

Las jornadas tuvieron lugar en El Quemado Nuevo, Laguna Blanca, Misión San Francisco de Laishí, La Diosa, Ingeniero Juárez, El Chorro, Fortín Soledad y Puerto Irigoyen, destacándose Laguna Blanca con dos ferias realizadas durante el año, se informó a la Agencia de Noticias Formosa desde el Instituto PAIPPA.

En ese sentido, se indicó que la comercialización ganadera generó un movimiento económico superior a los 7.000 millones de pesos, reflejando la importancia de estos espacios para la producción, la actividad ganadera y el fortalecimiento de las economías regionales.

Las Ferias Ganaderas Paipperas, subrayaron, constituyen una herramienta para acompañar a los pequeños productores, facilitar la comercialización de su hacienda y dinamizar la economía del interior provincial.



