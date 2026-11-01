Ferias Ganaderas Paipperas 2026: Más de 7000 millones de pesos en movimiento económico
En este año, las Ferias Ganaderas Paipperas registraron una importante actividad comercial en distintos puntos del territorio formoseño.
En total, se realizaron 9 ferias ganaderas en 8 localidades y parajes de la provincia, con 409 participaciones de productores y la comercialización de 6.097 cabezas de ganado.
Las jornadas tuvieron lugar en El Quemado Nuevo, Laguna Blanca, Misión San Francisco de Laishí, La Diosa, Ingeniero Juárez, El Chorro, Fortín Soledad y Puerto Irigoyen, destacándose Laguna Blanca con dos ferias realizadas durante el año, se informó a la Agencia de Noticias Formosa desde el Instituto PAIPPA.
En ese sentido, se indicó que la comercialización ganadera generó un movimiento económico superior a los 7.000 millones de pesos, reflejando la importancia de estos espacios para la producción, la actividad ganadera y el fortalecimiento de las economías regionales.
Las Ferias Ganaderas Paipperas, subrayaron, constituyen una herramienta para acompañar a los pequeños productores, facilitar la comercialización de su hacienda y dinamizar la economía del interior provincial.