Expo Herramientas 2026: Tres jornadas de innovación, oportunidades y propuestas para toda la familia

La Subsecretaría de Empleo del Gobierno de Formosa invita a toda la comunidad a participar de la Expo Herramientas 2026, que comienza este viernes 6 de noviembre, a partir de las 18 horas, en el Galpón “G” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa, con entrada libre y gratuita.

Durante los días 6, 7 y 8 de noviembre, la Expo reunirá a importantes empresas, comercios y marcas nacionales e internacionales del sector, que ofrecerán exhibiciones de herramientas, demostraciones en vivo, asesoramiento técnico, promociones especiales, descuentos exclusivos y oportunidades de financiación.

Entre las propuestas se destacan las presentaciones de NEA Refrigeración, LCT Store, UMI Máquinas Industriales y Dowen Pagio, con demostraciones de herramientas inalámbricas, trabajos en madera y exhibiciones de nuevas tecnologías aplicadas a distintos oficios.

Además, el público podrá disfrutar de sorteos, premios, espectáculos musicales, shows infantiles, un sector gastronómico y cervecero, y espacios destinados a emprendedores formoseños.

Una propuesta que impulsa el trabajo y el desarrollo local

La subsecretaria de Empleo, Mariángeles Vicentin, destacó la importancia de esta iniciativa como parte de las políticas públicas orientadas a fortalecer el trabajo, la capacitación y el desarrollo económico provincial.

“Queremos invitar a todas las familias formoseñas a que nos acompañen desde hoy, a partir de las 18 horas, en el Galpón G del Paseo Costanero. Preparamos tres jornadas con muchísimas propuestas, donde van a encontrar herramientas, tecnología, demostraciones en vivo, promociones, sorteos y espectáculos para disfrutar en familia”, expresó.

Asimismo, remarcó el acompañamiento del Gobierno provincial al sector productivo y comercial.

“Esta Expo es una oportunidad para acercar a nuestros trabajadores, emprendedores y profesionales a nuevas tecnologías y conocimientos. Por decisión política de nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán, seguimos generando espacios que fortalecen el empleo, promueven la actividad comercial y acompañan a quienes todos los días trabajan para salir adelante”, señaló.

Finalmente, Vicentin reiteró la invitación: “Los esperamos a todos. Queremos que cada formoseño pueda recorrer la Expo, conocer las novedades, aprovechar las promociones y disfrutar de un espacio pensado para toda la comunidad”.

La Expo Herramientas 2026 abrirá sus puertas hoy, viernes 6 de noviembre, desde las 18 horas, en el Galpón G del Paseo Costanero, con acceso libre y gratuito.



