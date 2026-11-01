Profesionales del Hospital Distrital brindaron recomendaciones sobre alimentación saludable, actividad física y cumplimiento de los tratamientos, con especial énfasis en la importancia de los controles periódicos.

En el marco del Mes de la Diabetes, el Hospital Distrital de Las Lomitas llevó adelante, este martes 17 de noviembre, una charla de concientización destinada a pacientes y vecinos de la comunidad, con el objetivo de promover hábitos saludables y prevenir las complicaciones asociadas a esta enfermedad.

La actividad se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del nosocomio y estuvo a cargo del Servicio de Hipertensión Arterial (HTA) y Diabetes, cuyos profesionales brindaron información y recomendaciones para el cuidado diario de la salud.

Durante el encuentro se abordaron aspectos relacionados con la alimentación saludable, la importancia de realizar actividad física de manera regular y la necesidad de mantener los controles médicos y cumplir con los tratamientos indicados.

Uno de los temas centrales fue la prevención de las complicaciones que la diabetes puede ocasionar en los pies, haciendo hincapié en la importancia de revisarlos diariamente, mantener una higiene adecuada y consultar oportunamente ante cualquier lesión o alteración.

Al respecto, el director del hospital, el doctor Javier Trachta, destacó la importancia de generar estos espacios de información y concientización para que los pacientes puedan incorporar medidas de autocuidado en su vida cotidiana.

“Queremos que la comunidad tome conciencia de que la diabetes requiere cuidados permanentes. Es fundamental cumplir con los tratamientos, asistir a los controles médicos y adoptar hábitos saludables para prevenir complicaciones que pueden afectar seriamente la calidad de vida”, expresó.

En relación con el cuidado de los pies, el profesional hizo especial hincapié en la necesidad de prestar atención a cualquier cambio o lesión y acudir oportunamente al servicio de salud.





“Nuestro mensaje para los pacientes y sus familias es que se cuiden, que no abandonen sus tratamientos y que consulten ante cualquier señal de alerta. La prevención y el compromiso de cada persona con su salud son fundamentales para vivir mejor”, sostuvo Trachta.



