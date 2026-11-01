Electrotecnia municipal realizó trabajos en distintos puntos de la ciudad

La Municipalidad de Formosa, a través de la Dirección de Electrotecnia de Alumbrado Público, llevó adelante distintos trabajos en diferentes intersecciones de la ciudad, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y reforzar las condiciones de seguridad vial.

Una de las intervenciones se realizó en el semáforo ubicado en la intersección de las avenidas Gutnisky y Antártida Argentina, donde, en coordinación con la Subsecretaría de Tránsito, Transporte y Emergencia, se modificaron los tiempos de los ciclos semafóricos para agilizar la circulación sobre Antártida Argentina, en sentido hacia la avenida Néstor Kirchner, favoreciendo especialmente la salida de los colectivos desde la Terminal de Ómnibus.

Asimismo, se instalaron dispositivos decrementadores de semáforos en el carril central, en ambos sentidos de circulación. Estos artefactos permiten a los conductores visualizar el tiempo restante de espera y la duración de la luz verde, facilitando una conducción más ordenada y segura al momento de atravesar la intersección.

Por otra parte, se realizaron trabajos en el semáforo de avenida Antártida Argentina y Maipú, donde se colocó un dispositivo destinado a mejorar las condiciones de salida de los vehículos estacionados en el sector reservado al personal de un establecimiento educativo de la zona.

De esta manera, el Municipio continúa desarrollando tareas de mantenimiento y optimización del sistema semafórico en distintos sectores de la ciudad, incorporando mejoras tecnológicas que contribuyen a ordenar el tránsito y brindar mayor seguridad a conductores y peatones.



