En el marco del Programa Provincial “Cuidado Responsable de Mascotas”, también se atendieron a las mascotas.

Este martes 24, el vicegobernador de la provincia de Formosa, el doctor Eber Solís, acompañó en la localidad de Las Lomitas el operativo de atención médica gratuita, que brindó servicios de oftalmología, odontología, cardiología y obstetricia a vecinos, vecinas y familias de zonas aledañas.

“En el marco del Modelo Formoseño, y gracias a las políticas públicas impulsadas por nuestro Gobernador, el doctor Gildo Insfrán, seguimos acercando servicios integrales a la comunidad”, resaltó, marcando la importancia de tener un Estado presente “en estos tiempos difíciles”.

Por eso, “estar presentes, cuidar y acompañar es una decisión política y un compromiso que sostenemos todos los días” en Formosa, aseveró contundente.

En esta jornada de salud también, con la presencia del Vicegobernador, se atendió a las mascotas a través de la clínica móvil que llegó a esa localidad del Departamento Patiño.

En el barrio San Luis se brindaron las prestaciones gratuitas, donde 58 perros y gatos recibieron atención sanitaria mediante la aplicación de vacunas antirrábicas y desparasitaciones. Además, se realizaron 40 esterilizaciones de hembras caninas y felinas, según informó el Instituto PAIPPA.

Estas acciones, subrayaron, se desarrollaron en el marco del Programa Provincial “Cuidado Responsable de Mascotas”, con el acompañamiento del Gobierno de Formosa y el trabajo del Instituto, promoviéndose así “la salud animal y el cuidado responsable”.















