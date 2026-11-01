El sábado y el domingo, el club Sol de América, del barrio San Miguel, fue la sede formoseña del Pre Cosquín 2027.

Como en cada edición, participaron artistas de la ciudad y de la provincia que se anotaron con la idea de llegar a Cosquín. La organización estuvo a cargo de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo de la Municipalidad.

Entre los solistas vocales, el jurado eligió a Claudio González y a Lautaro Mieres, y en dúo vocal se quedó con Toleyala. "Viejo compañero" ganó como canción inédita. Torancio Bordón se impuso en expresión oral folklórica, una categoría que el certamen sumó este año para recitadores y narradores.

El malambo dejó tres ganadores. Gerardo Gómez Montoya, a quien todos conocen como "El Bichi", ganó entre los varones y Valentina Orquera entre las mujeres. En conjunto, el elegido fue La Vigilia. La pareja Ibarra - Cogorno pasó en baile tradicional, y el Ballet Folklórico Munay ganó en conjunto de baile folklórico.

Todos van a representar a la sede en el 55° Certamen para Nuevos Valores, en la Plaza Próspero Molina. Las rondas se harán del 4 al 15 de enero, las finales el 16 y el 17, y para el 18 está prevista la Noche de Ganadores. Quien gane su rubro en Cosquín entra a la grilla del Festival Nacional de Folklore.

No sería la primera vez que un formoseño gana ese premio. Son del Río, el conjunto vocal de Pirané, ganó en 2024. En la edición siguiente ganó el malambista Daniel Andrés Espoz, que había clasificado por la sede de Clorinda.



