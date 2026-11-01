El proyecto de ley fue promovido por el presidente del bloque Justicialista del Senado, José Mayans, en el inicio de la sesión de este jueves 19 en la Cámara Alta.

Al plantear el tratamiento sobre tablas del referido proyecto que ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados, José Mayans recordó que la iniciativa orientada a prevenir la adicción a las apuestas on-line “lleva 731 días en el Senado”, sin ser tratado.

Advirtió que el juego problemático en línea es “un problema de salud pública” y que la normativa impulsada busca prevenir “adicciones como la ludopatía”, que afecta a amplios sectores de los adolescentes del país.

Insistió con que si la propuesta no se trataba en la sesión de hoy iba a perder estado parlamentario, dado que lleva casi dos años sin ser abordado, y el período de sesiones ordinarias finaliza el 30 del mes en curso. “Si no la tratamos ahora, la ley va a caer”, remarcó el formoseño y denunció que el oficialismo en todo este tiempo “no ha exhibido voluntad de tratamiento”.

Alertó que “si se prorroga el tratamiento de la norma, se está defendiendo intereses por sobre la salud de nuestros jóvenes”. “Esta ley está bastante bien fundada y tuvo el acompañamiento de amplios sectores”, argumentó al sostener la necesidad de aprobar la Ley que regula publicidad y el patrocinio en redes de las apuestas a través de Internet, entre otros aspectos.

Aseguró que “hay que definir si estamos a favor o en contra” de las apuestas on-line, porque apuntó es “fundamental dar una salida a este flagelo que tiene en vilo a la sociedad argentina” y reclamó ser sensible a “la desgracia ajena y el dolor de tantas madres”, al recordar los numerosos testimonios de adolescentes que cayeron en la adicción al juego y los problemas individuales ocasionados que terminan afectando incluso a la economía familiar.

Acusó al oficialismo y aliados buscar que el proyecto de ley pierda estado parlamentario. “No podemos postergar el debate, porque ello beneficia a estos tahúres y timberos que usan la plata a los jóvenes, que a la vez perjudica la economía familiar”, disparó.

Mayans explicó que el Poder Ejecutivo tiene el recurso, a través del decreto de promulgación, de hacer los ajustes necesarios a la ley para beneficiar a la gente, al responder a las excusas planteadas por el oficialismo para demorar el tratamiento sobre tablas.

A la vez, fustigó a los libertarios por haber tratado en menos de 48 horas la ley electoral, sin recibir a los partidos políticos que querían opinar sobre el tema, y ahora busca demorar la sanción de una norma que lleva 731 días sin ser tratada en el Senado, guardando el sueño de los justos.



