El Municipio de Laguna Yema, agasajó a sus empleados Municipales

El Intendente Peronista Nilton Werning de la localidad de Laguna Yema, agasajó a sus empleados Municipales con una gran Cena Show para celebrar y reconocer a cada trabajador municipal por ser el 8 de Noviembre el día del Empleado Municipal.

La fiesta contó con un rico asado a la estaca, música con bandas en vivo (Alejandro Torrez, Activando Cumbia) y Dj (Ale Schulz), brindis, sorteo de una Moto 110 0KM entre muchos regalos mas, además de la entrega de una torta a cada departamento.

Hubo más de 50 premios, reconocimiento al mejor compañero de cada departamento y la elección al mejor Centro de meza que resulto en un empate entre dos departamentos llevándose $200.000 cada uno.

El Intendente a traves de sus redes sociales destacó: "Gracias a cada empleado por su esfuerzo, compromiso y dedicación diaria. Detrás de cada avance de Laguna Yema hay trabajadores que hacen posible que nuestra comunidad siga creciendo. ¡Este reconocimiento es para ustedes!" aseguró.

FM LA VICTORIA.







