El municipio continua con tarea de limpieza de desagües en distintos barrios

Cuadrillas de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Formosa continuaron este martes con los trabajos preventivos en los desagües pluviales, con intervenciones en distintos sectores de la ciudad.

En el barrio San Andrés, los operarios desobstruyeron cruces de calles e hicieron cuneteo manual con carga directa en los canales de la zona.

La tarea se repitió en el barrio Divino Niño, sobre avenida Diagonal, entre las avenidas Italia y Gendarmería Nacional.

En el barrio Procrear el trabajo se concentró en el perfilado de calles internas. También siguió el cuneteo de canales sobre Nicolás Avellaneda, entre Pacífico Scozzina y avenida Italia.

Otra cuadrilla limpió a mano las cámaras de bocas de tormenta del barrio Virgen del Pilar, con apoyo del camión desobstructor.

Un segundo equipo hizo lo mismo en el barrio San Antonio, en un tramo de la avenida Alicia Moreau de Justo, a pedido de los vecinos. Un tercero trabajó en el canal revestido cercano al puente elevado de las avenidas Néstor Kirchner y Gendarmería Nacional.

En el barrio El Porvenir se limpió el canal principal sobre Marcial Rojas. En Don Joaquín, otro grupo de operarios trabajó en el levantamiento de cunetas, y en Las Orquídeas se limpiaron alcantarillas y bocas de tormenta.



