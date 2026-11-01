El Hospital Interdistrital Evita brindó nuevas atenciones a través de Telemedicina

Pacientes de distintos puntos de la provincia accedieron esta semana a interconsultas gratuitas con profesionales de gastroenterología, endocrinología, dermatología y neumonología.

Los días martes 10 y miércoles 11 de noviembre, el Hospital Interdistrital Evita, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, concretó nuevas atenciones médicas especializadas mediante el servicio de Telesalud, en articulación con hospitales y centros de salud del interior provincial.

La directora del nosocomio, la doctora Paula Ramírez, informó que el martes 10 se realizaron 12 consultas con las especialidades de gastroenterología, endocrinología y dermatología, coordinadas con el centro de salud “Lote 8”, ubicado en el oeste de la provincia.

En tanto, el miércoles 11 se efectuaron otras siete interconsultas con neumonología, destinadas a pacientes de los Hospitales Distritales de Las Lomitas e Ibarreta.

Al respecto, explicó que estas prestaciones requieren de una organización previa entre los establecimientos sanitarios, tanto para coordinar la disponibilidad de los profesionales y el funcionamiento del sistema informático como para garantizar que los pacientes se encuentren en sus respectivos centros de salud u hospitales al momento de la atención.

“Es importante toda la coordinación anterior porque los pacientes tienen que estar reunidos en los distintos efectores, acompañados por el director, un responsable médico o, en algunos casos, por el responsable de enfermería, para que la consulta se lleve adelante correctamente”, señaló Ramírez.

Asimismo, destacó que todas las atenciones quedan registradas en el Sistema Integrado de Gestión Hospitalaria (SIGHo), una herramienta que permite que los profesionales de los distintos establecimientos puedan acceder a la información asentada luego de cada consulta, conocer los estudios solicitados, las derivaciones realizadas y las conductas médicas indicadas.

“Esto es fundamental porque permite que cualquier profesional de este o de otro hospital que necesite consultar posteriormente sobre la atención que recibió un paciente pueda encontrar toda esa información en el sistema, garantizando la continuidad del seguimiento y de los tratamientos”, agregó.

Políticas sanitarias de alto valor

El director del centro de salud “Lote 8”, el licenciado Diego Fernández, valoró especialmente la implementación de esta modalidad, que facilita el acceso de las comunidades del oeste provincial y de otras zonas de la provincia a profesionales de distintas especialidades sin necesidad de trasladarse a la Capital.

Hizo notar que si bien la telemedicina no reemplaza la consulta presencial, sino que la complementa, “es muy importante en nuestro caso, es decir, para nuestro centro de salud, al igual que para los demás efectores del interior, porque acorta los tiempos de atención y permite acercar a los pacientes a los profesionales especialistas para realizar estas interconsultas, evitando que tengan que viajar hasta la Capital, con todo lo que eso implica: el desarraigo, los gastos económicos, dejar a la familia y otras dificultades”, expresó.

En relación con los resultados de la jornada del martes, destacó que las consultas alcanzaron a personas de distintas comunidades, entre ellas Lote 8 wichí, Lote 8 criollo, Lote 1 y Tres Palmas, cuyos pacientes fueron convocados ese día para recibir esta atención especializada.

“El balance es muy satisfactorio y muy positivo porque, mediante la telemedicina, diferentes problemas de salud pueden resolverse en el mismo día de la atención. Una vez que el paciente accede a la interconsulta, los médicos determinan el tratamiento y las conductas a seguir según cada caso. Incluso, si recetan una medicación que tenemos disponible en el centro de salud, la persona puede comenzar ese mismo día con su tratamiento”, explicó.

Esta modalidad de atención forma parte de las políticas sanitarias que impulsa el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, para fortalecer la red pública de salud mediante la incorporación de tecnología, la articulación entre los distintos efectores y el aprovechamiento de los profesionales especialistas en diferentes disciplinas que se desempeñan el sistema de salud público provincial.



