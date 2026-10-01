El Hospital de la Madre y la Mujer atiende aproximadamente a 3900 personas de manera mensual

Ese número es el promedio de pacientes, entre madres y niños, de los diferentes consultorios externos y servicios que hoy están habilitados en el nosocomio, que en junio cumplió su primer año desde que fuera inaugurado en una primera etapa.

En diálogo con AGENFOR, la doctora Diana Gayoso, quien está a cargo de la Dirección del Hospital de la Madre y la Mujer, hizo un balance “muy positivo” acerca del funcionamiento del efector que se encuentra ubicado en el Polo Sanitario de la ciudad de Formosa, a partir del “amplio respaldo del Gobierno de Formosa”, conducido por el gobernador Gildo Insfrán, quien lo inauguró en junio de 2025.

A partir de la permanente inversión en salud por parte de la provincia, se le incorporó al hospital toda la tecnología y el equipamiento, así como el recurso humano altamente capacitado, para ofrecer servicios de calidad a los pacientes, “porque la salud es una cuestión de Estado, como siempre lo dice nuestro gobernador Insfrán”, acentuó.

E indicó que se “fomenta sumar más servicios al nosocomio”, a partir de “una camada de nuevos residentes a quienes ya se les entregaron los títulos”, por lo que se planifica la posibilidad de sumar a “algunos de ellos”, lo que permitirá, sin dudas, seguir ampliando aún más las especialidades con las que hoy cuenta el hospital.

Habiendo cumplido un año recién en junio, hizo una evaluación “muy positiva” de todo “lo que avanzamos en este tiempo no solo en atención a los pacientes, sino también que hoy nosotros tenemos un centro de imágenes de alta tecnología”, sumamente “fructífero” desde el punto de vista médico.

Mamografías

En el marco del Octubre Rosa, la campaña de prevención contra el cáncer de mama ya culminó y se extendió durante todo el mes pasado, con diversas actividades de concientización sobre esta enfermedad, entre ellas las mamografías gratuitas a través de los camiones sanitarios que recorren toda la provincia.

En especial, destacó que, como “el mamógrafo del camión es digital”, eso permite lograr “imágenes digitalizadas” que son almacenadas en el sistema de la provincia, por lo que “una vez subidas nosotros podemos verlas en nuestra estación de trabajo”.

“Y de esa manera poder hacer, por ejemplo, el informe y el diagnostico”, y planteó que, en el caso de ser detectada alguna lesión mamaria, “automáticamente, activamos toda nuestra estructura para trasladar a la paciente a Formosa capital”.

De ese modo, “completarle los estudios y diagnosticar en tiempo real al paciente”, completó la doctora, marcando que “este es un ejemplo de cómo la tecnología ayuda a toda la provincia a estar presente en esto que es la mamografía”.

Asimismo, sumó también la densitometría ósea, “un estudio que se hace en mujeres y hombres con patología ósea donde lo que se mide es la densidad del hueso”. “Y el único que tenemos en Formosa está en este hospital”, confirmó.

Y dijo que “el promedio mensual de atenciones, entre madres y niños, está rondando, aproximadamente, las 3900 personas en los diferentes consultorios externos y servicios habilitados”.

Ausentismo

Mientras que, “también tenemos entre un 20% y 25% de ausentismo” y “la causa de por qué no asisten al turno es la situación económica. Es decir que es uno de los motivos principales, al no poder cubrir la persona el gasto del traslado hasta el hospital lo que habla de la realidad que se vive en la Argentina a causa de las políticas del actual Gobierno nacional”.

El panorama lejos de cambiar cada día se agrava más, como consecuencia de la motosierra libertaria que no se detiene con el ajuste cruel y despiadado, golpeando principalmente en las poblaciones vulnerables que más necesitan del apoyo del Estado, sin embargo, sigue quitando derechos, ante lo cual, es la provincia la que hace frente a las demandas.

“Y el otro gran motivo son las inclemencias del tiempo”, si bien “tratamos de confirmar los turnos cuando llueve, ya sea vía Whatsapp o por llamada telefónica, y así poder adelantar los turnos de las personas residentes en el interior como en la Capital”, concluyó.







