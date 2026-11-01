La asamblea N° 48 es la que se está celebrando en la ciudad capital por tres días.

La provincia de Formosa es sede de la reunión del Consejo Hídrico Federal (COHIFE), que se prolongará hasta el viernes 20. Por tres días, en el marco de la asamblea N° 48, los representantes implicados en esta materia de las diferentes jurisdicciones provinciales, también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de dicho Consejo, trataron una riqueza de temas por la diversidad y amplitud de cuestiones que se ahondaron.

Según se indicó, los distintos actores involucrados participaron, tanto presencial como de manera remota a través de la plataforma Zoom.

En este segundo día de trabajo de este espacio tan importante, la noticia saliente es que el gobernador Gildo Insfrán recibió a una delegación de autoridades locales y de 12 jurisdicciones del país este jueves 19, en horas de la mañana, en la Casa de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo Provincial.

Al respecto, ante la consulta de AGENFOR, el ingeniero Horacio Zambón, coordinador ejecutivo de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA) evaluó: “Ha sido una jornada en la cual se trataron varios temas, algunos de ellos concernientes a lo hídrico, otros sociales, planificación territorial. Incluso se avanzó en aristas que hacen a la historia. Por lo que fue un encuentro agradable”.

Y agregó que por supuesto “la actualidad del fenómeno de El Niño” se trató, así como “el cambio climático, escurrimiento de las aguas de los ríos Bermejo, Pilcomayo, Bañado La Estrella, la Cuenca del Plata, los límites también; es decir, una diversidad de temas, por lo consideró que se produjo una rica asamblea”, que cerrará este viernes.

En el mismo sentido se expresó Mariano Walter Grillo, subadministrador del Instituto Misionero del Agua. Puntualizó que “estamos contentísimos por el trato que nos ha expedido el gobernador de Formosa”, quien “realmente es un mandatario que sabe mucho de recursos hídricos, haciendo que la provincia se destaque en esa materia”.

A continuación, se detalla que están presentes en Formosa representantes de Buenos Aires, CABA, Chaco, Córdoba, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Santa Fe, Salta, Tierra del Fuego, COHIFE y Formosa.

Por la provincia, Zambón y el administrador general del Servicio Provincial del Agua Potable (SPAP), el ingeniero Julio César Vargas Yegros, quienes ofician de anfitriones de esta reunión con sede en la ciudad capital.



