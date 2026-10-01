El gobernador Insfrán inaugurará nuevas obras en Estanislao del Campo

A pesar de la paralización de la obra pública a nivel nacional, el Gobierno de Formosa continúa habilitando obras.

En la tarde de este miércoles 4, el gobernador Gildo Insfrán inaugurará dos nuevos polideportivos e iluminaria led en la localidad de Estanislao del Campo, demostrando una vez más el compromiso del Gobierno de Formosa con el avance social de su pueblo.

A las 17 horas, el primer mandatario provincial habilitará el complejo polideportivo municipal del barrio Belgrano, situado en Juan José Silva entre callles Martín Miguel de Güemes y Juan José Castelli del barrio Belgrano.

Posteriormente, a las 17.30 horas, se realizará el acto centro en la Escuela Provincial de Educación Secundaria (EPES) Nº 4 en donde habilitará el polideportivo cubierto de la institución.

Una vez finalizada la ceremonia central, se pondrá en funcionamiento la reparación integral del sistema de iluminación led de la Avenida 2 de Abril. Se trata de 32 columnas con artefactos led sobre Ruta Nacional N°81- acceso a la localidad y también en acceso a Colonia Juan Bautista Alberdi.

Complejo Polideportivo Municipal

La construcción de este complejo polideportivo cuenta con un pórtico de acceso, oficina, playón polideportivo semi cubierto y equipamiento deportivo.

También, tiene sanitarios masculino, femenino y para discapacitados, además de un depósito.

Cuenta con una cancha de futbol 7, cerramiento perimetral, parquizado exterior e iluminación, es decir, todos los espacios necesarios que garantizan un normal y adecuado funcionamiento.

En total, se intervino una superficie de cinco mil metros cuadrados y una superficie cubierta de 704 metros cuadrados.

Polideportivo cubierto de la EPES N°4

El polideportivo educativo, tuvo una superficie total intervenida de 1844 metros cuadrados y una superficie cubierta de 750 metros cuadrados.

Entre las construcciones realizadas se encuentran un playón polideportivo semi cubierto, demarcación de campo de juego y equipamiento. Además de sanitarios masculino, femenino y para discapacitados.

También, un depósito, sector de tribunas, pórtico de acceso, cerramiento de seguridad, e iluminación.











