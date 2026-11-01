El gobernador Insfrán estuvo con el papa León XIV

El Pontífice habló sobre la situación social, económica e institucional de Argentina.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, participó, junto a sus pares de otras provincias, del encuentro con el papa León XIV, que se realizó este domingo 8 de noviembre, en el Palacio Libertad donde, el máximo referente de la Iglesia Católica, dejó un mensaje con definiciones determinantes sobre la situación social, económica e institucional del país.

Estuvieron presentes, además, el presidente Javier Milei, gobernadores, funcionarios, representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático, ante quienes el sumo Pontífice planteó una serie de desafíos para Argentina.

De esta manera, hizo referencias al trabajo, la pobreza, el rol de la economía, la educación y la responsabilidad de quienes ejercen el poder.

Asimismo, León XIV llamó a “la búsqueda paciente de acuerdos” y sostuvo que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

También se refirió a la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos y manifestó que la autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio, mira más allá de lo inmediato y pone sus capacidades al cuidado de aquello que pertenece a todos.

Y advirtió sobre los efectos de la corrupción, que erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones, al mismo tiempo que puso en valor la importancia de la coordinación entre los Estados para enfrentarla.

A su vez, el referente señaló que la Argentina necesita prestar especial atención a sus jóvenes y generar condiciones para que puedan desarrollar sus proyectos de vida en el país.

“Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”, apuntó.

Para lograrlo, pidió fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación y pidió confiar en los jóvenes, reconocer su capacidad de iniciativa y abrir espacios para que puedan aportar sus ideas y asumir responsabilidades.











