Categórico en su mensaje, el legislador dejó en claro que no van poder lograr “terminar” con el Partido Justicialista, al opinar sobre el proyecto de suspensión de las PASO, una iniciativa impulsada por la gestión nacional que obtuvo media sanción en el Senado.

El Senado de la Nación dio media sanción a la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un sistema electoral que había sido creado en Argentina por la Ley 26.571 en 2009 para definir qué partidos y precandidatos competirían en las elecciones generales, en una votación donde hubo 43 votos afirmativos y 29 en contra.

De esa manera, el proyecto ahora se giró a la Cámara Diputados para que sea tratado. Detrás de ello está el Gobierno nacional que concentra su energía en lograr la suspensión de las primarias, en un tema que fue abordado por el diputado provincial justicialista Hugo García.

En declaraciones que fueron recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el legislador aseguró que el Gobierno de Javier Milei “está a los manotazos” porque fundamentó que las PASO fortalecen a la democracia, en cuanto a “poder elegir y ser elegido”.

Es decir que se diseñaron “a partir de la visión de poner en consideración a los candidatos a la ciudadanía y ella poder elegir a quiénes los va a representar”, remarcó.

También advirtió que desde La Libertad Avanza “tienen una obsesión por terminar con el Peronismo, aunque no son los primeros que persiguen ese objetivo de matarlo o buscan la manera de que vaya dividido, valiéndose de algunos gobernadores que llegaron de la mano del Peronismo, pero que traicionaron sus principios”.

Insistió en que para “el sistema democrático las instituciones políticas son fundamentales”, aunque se pretenda ir contra ello con la eliminación de las PASO.

“Es un Gobierno nacional que está haciendo agua por todos lados”, dijo García, al denunciar que “la situación económica es muy difícil y a raíz de ello, las remarcaciones en los supermercados se vuelven a dar en un país que está sin rumbo”.

Y, en ese escenario, en vez de buscar soluciones, “lo que intentan por todos los medios es ponerle escombros al Peronismo en su camino”, denunció, no obstante, y “más allá de la suspensión de las PASO”, el diputado confía en que el Partido Justicialista “se presentará unido”.

Fundamentó su afirmación en base a que es una “cuestión de principios éticos porque hay un pueblo que está reclamando a sus dirigentes que vengan a revertir esta realidad, como ya lo hizo después de la crisis del 2001”.

“Era una Argentina que se desangraba, con desocupación de dos dígitos, las cuasimonedas”, recordó sobre lo que se vivió en ese tiempo hasta que Néstor Kirchner llegó en el 2003, quien con responsabilidad y fortaleciendo a las instituciones sacó adelante al país.

“Después de eso, vivieron los mejores 12 años” que se recuerden en la Argentina, agregó. Por lo tanto, reiteró que, “entonces, ese será nuestro próximo desafío”.

Y subrayó que “los compañeros y las compañeras lo están entendiendo así, porque, con PASO o sin ella, vamos a lograr la unidad del Peronismo”.



