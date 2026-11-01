El Colorado vivió una emotiva jornada de deporte e inclusión con el equipo de fútsal para ciegos "Luceros Formoseños"

En un encuentro cargado de emotividad y valores deportivos, la ciudad de El Colorado recibió al equipo de fútsal para ciegos “Luceros Formoseños”, que disputó un partido amistoso frente a un combinado local para promover la inclusión a través del deporte.

La jornada contó con la presencia de autoridades municipales, la del presidente del Concejo Deliberante, Fernando Brignole, y la concejal Valeria Gómez, junto a otros funcionarios de la gestión local, quienes brindaron una cálida bienvenida a la delegación visitante.

Desde el Municipio expresaron su agradecimiento a la Asociación Manos Abiertas por hacer posible la realización del evento, remarcando que esta iniciativa demostró una vez más que el deporte no tiene barreras.

“Gracias por visitarnos y dejarnos este gran ejemplo de pasión y esfuerzo”, destacaron los organizadores al cierre del evento, reafirmando el compromiso de la comunidad con la integración e igualdad de oportunidades.



