El Castramóvil municipal trasladó sus servicios al barrio Nueva Pompeya

El operativo se desarrolló este viernes en el barrio Nueva Pompeya, donde se realizaron castraciones programadas, vacunación antirrábica y desparasitación. La iniciativa busca facilitar el acceso a la atención veterinaria y promover la tenencia responsable de animales de compañía.

En esta oportunidad, el equipo de la Dirección de Zoonosis y Protección Animal, dependiente de la Secretaría de Acción Social, estuvo presente el este viernes en el barrio Nueva Pompeya, donde llevó adelante una nueva jornada de atención veterinaria, dando cumplimiento a los turnos de castración que habían sido realizados mediante un relevamiento realizado casa por casa en septiembre, cuando también se desarrollaron tareas de vacunación en los barrios Nueva Pompeya, Santa Isabel y Carlitos Menem Junior. La actividad se desarrolló de 8 a 12 horas, con castraciones mediante turnos previamente otorgados, mientras que los servicios de vacunación antirrábica y desparasitación se brindaron por orden de llegada.

Se realizaron 81 castraciones 126 vacunación antirrábica y 205 desparasitaciones.

‎La doctora Catalina Espinoza, directora del área de Zoonosis y Protección Animal del municipio comentó sobre el operativo realizado:

“Hace poquito, hace dos semanas creo, estuvimos en Villa del Carmen, donde también hubo muchísima gente. Eso marca la importancia del servicio extendido a los barrios. O sea, un pilar fundamental de este trabajo es la territorialidad”.

“Acceder a esas personas que no tienen la posibilidad de ir hasta nuestra sede, que simplemente tenemos tres en la ciudad, pero el trabajo que hacemos no sería posible sin ese pilar que es la territorialidad. Y se ve también, eso se ve en todos los barrios; el compromiso de la gente para con sus mascotas. Eso es algo que se va transmitiendo también desde el CEMAA”, aclaró la Doctora.

En cuanto a la cuestión relacionada a los turnos y una nueva fecha de atención del Castramóvil Espinoza explicó:

“Nosotros tenemos un número de WhatsApp donde los interesados pueden mandar ahí un mensaje, al 3704605703. Ahí mandan un mensaje y nosotros le vamos asignando el turno al lugar más cercano a su domicilio o si vamos a estar en un operativo barrial, le informamos que esperen un poquito y que ya vamos a ir a su barrio, quedan en lista de espera y después le avisamos. El próximo operativo será en barrio Villa Lourdes, en la placita que está entre Villa Lourdes y el barrio Vial”, cerró.

Asimismo, desde el operativo se resaltó el compromiso de las familias con el cuidado de sus animales, señalando que muchos vecinos realizan grandes esfuerzos para acercar a sus mascotas al operativo, incluso recorriendo largas distancias o utilizando carritos y otros medios de transporte.



