Dos hombres fueron aprehendidos por robo y maltrato animal
Secuestraron la bolsa y la soga que habrían sido utilizadas para retirar al perro y continúan con los rastrillajes para localizarlo
Efectivos de la Subcomisaría Subteniente Perín aprehendieron a dos hombres mayores de edad, en el marco de una investigación por el delito de “Robo, Maltrato y Crueldad Animal”, ocurrido en la comunidad San Carlos.
La causa se inició a partir de la denuncia radicada por una vecina, quien informó que este martes, alrededor de las 14:30 horas, dos personas habrían ingresado al patio de su vivienda, quienes ataron de las patas a un perro, lo introdujeron con vida en una bolsa blanca y luego se dieron a la fuga.
Según lo manifestado, los involucrados habrían argumentado que el animal atacó a otros de su propiedad, situación que no había sido denunciada previamente ante la Policía.
El episodio quedó registrado en imágenes y videos aportados como elementos de prueba.
A partir de las tareas investigativas, los uniformados lograron identificar y aprehender a los presuntos involucrados, quienes quedaron alojados en celdas de la dependencia policial, a disposición de la magistratura interviniente.
Asimismo, localizaron y secuestraron la bolsa y la soga que habrían sido utilizadas para retirar al animal del lugar.
En tanto, la Policía continúa con los rastrillajes en las colonias Alto Alegre y San Carlos, con el objetivo de encontrar al perro y restituirlo a su propietaria.
Por el hecho se inició una causa judicial y todo quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial.