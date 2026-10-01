Dos hombres fueron aprehendidos por robo y maltrato animal

Secuestraron la bolsa y la soga que habrían sido utilizadas para retirar al perro y continúan con los rastrillajes para localizarlo

Efectivos de la Subcomisaría Subteniente Perín aprehendieron a dos hombres mayores de edad, en el marco de una investigación por el delito de “Robo, Maltrato y Crueldad Animal”, ocurrido en la comunidad San Carlos.

La causa se inició a partir de la denuncia radicada por una vecina, quien informó que este martes, alrededor de las 14:30 horas, dos personas habrían ingresado al patio de su vivienda, quienes ataron de las patas a un perro, lo introdujeron con vida en una bolsa blanca y luego se dieron a la fuga.

Según lo manifestado, los involucrados habrían argumentado que el animal atacó a otros de su propiedad, situación que no había sido denunciada previamente ante la Policía.

El episodio quedó registrado en imágenes y videos aportados como elementos de prueba.

A partir de las tareas investigativas, los uniformados lograron identificar y aprehender a los presuntos involucrados, quienes quedaron alojados en celdas de la dependencia policial, a disposición de la magistratura interviniente.

Asimismo, localizaron y secuestraron la bolsa y la soga que habrían sido utilizadas para retirar al animal del lugar.

En tanto, la Policía continúa con los rastrillajes en las colonias Alto Alegre y San Carlos, con el objetivo de encontrar al perro y restituirlo a su propietaria.

Por el hecho se inició una causa judicial y todo quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial.