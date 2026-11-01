La propuesta incluyó dos instancias de capacitación a cargo de especialistas orientadas a las ventas de fin de año, seguidas por un panel integrado por cuatro emprendedoras que compartieron sus experiencias reales sobre los inicios de sus proyectos, los desafíos superados, las decisiones estratégicas y el proceso de consolidación comercial.

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, se llevó a cabo este jueves 19 en la Casa de la Artesanía el encuentro “Mujeres que emprenden, mujeres que crecen”, una jornada de formación y reflexión organizada por la Subsecretaría de Empleo con el acompañamiento de la Asociación de Emprendedores Formoseños.

Al respecto, la subsecretaria de Empleo, Mariángeles Vicentín, puso en valor que “trabajamos con emprendedoras de todos los rubros que forman parte de los mercados comunitarios y también con mujeres que ya han dado el paso y hoy son empresarias”.

En este sentido, resaltó que “en Formosa tenemos un Gobierno provincial que genera políticas públicas que hacen que las mujeres emprendedoras que empiezan de a poquito puedan ir creciendo y dando esos saltos para llegar a ser una empresa”.

Lanzamiento de la Ruta del Café y agenda navideña

Por otra parte, adelantó los detalles de la próxima edición de la “Ruta del Café”, una iniciativa que reunirá a 16 cafeterías de la ciudad con promociones especiales, espectáculos artísticos y talleres, articulando además con artesanos y alfajoreros formoseños.

“Esta ruta va a contar con un pasaporte que se irá sellando a medida que consuman en cada local: con tres sellos podrán concursar por un premio, con seis por otro, y quienes completen toda la ruta participarán por un premio mayor”, puntualizó.

Agregó que “buscamos que el formoseño pueda recorrer y conocer las nuevas propuestas gastronómicas de verano”, invitando a seguir las fechas a través de las redes del Mercado Comunitario de Emprendedores y del Ministerio de Economía de Formosa.

Finalmente, confirmó que ya se encuentran organizando dos fines de semana especiales en diciembre para la gran Feria Navideña del Mercado Comunitario de Emprendedores, con el objetivo de ofrecer productos locales a precios accesibles para las fiestas.



