En el marco de la convocatoria realizada este martes 17 en el Estadio Cincuentenario por el Día de la Militancia Peronista, el vicegobernador de Formosa, Eber Solís destacó el liderazgo nacional del gobernador Gildo Insfrán, el acompañamiento de los intendentes de toda la provincia y convocó a los compañeros y compañeras a militar con empatía, fe y alegría de cara al 2027.

“Se celebró con todo el Día de la Militancia, ese 17 de noviembre cuando el pueblo argentino recibió a Perón”, expresó y sostuvo que “desde Formosa, una vez más marcamos ese faro que va a iluminar al peronismo a nivel nacional”, destacando la presencia de militantes de Capital y de todo el interior provincial.

Asimismo, subrayó la trascendencia política del mensaje brindado por el presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista, presidente del PJ Distrito Formosa y gobernador de la provincia, Gildo Insfrán: “La militancia se motiva todos los días, pero tenerlo al compañero Gildo para todos nosotros motiva mucho más, nos da más fuerza y nos marca el panorama. Es un líder y un dirigente a nivel nacional cuya palabra tiene mucho peso”.

En esa línea, resaltó que “los intendentes son fundamentalmente militantes, así que estuvieron festejando junto a todo el pueblo”, subrayando que “nosotros tenemos fe; él (Insfrán) nos dijo que en el 2027 vuelve a haber un gobierno nacional y popular que nos vuelva a mirar a todos”.

Finalmente, Solís dejó un mensaje directo a la militancia justicialista para redoblar el trabajo territorial en cada barrio y localidad: “Les pido no bajar los brazos, tener fe y alegría, pero fundamentalmente tener la empatía suficiente para mirar a los ojos a cada vecino y a cada vecina, darle un abrazo y decirles que este proyecto político que conduce el gobernador Insfrán es el proyecto correcto”, concluyó.







