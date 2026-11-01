• El procedimiento fue realizado en el marco de una causa judicial

Integrantes de la Brigada de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini aprehendieron a una mujer de 53 años, imputada en una causa judicial por el delito de defraudación y secuestraron un automóvil.

La intervención se concretó el martes último, alrededor de las 12:50 horas, en inmediaciones de la manzana 96 del barrio República Argentina, durante tareas investigativas vinculadas a una causa judicial, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 4.

En el lugar, los uniformados secuestraron un Citroën C3 que tenía una abolladura en la parte posterior, razón por la cual el personal de la Policía Científica realizó las actuaciones y documentó el procedimiento.

Finalmente, la mujer fue trasladada a la dependencia policial junto al vehículo secuestrado y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.