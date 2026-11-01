Detuvieron a un hombre y secuestraron armas en el barrio El Mirador

• El procedimiento se realizó en el marco de una causa por amenazas con el uso de arma de fuego

Efectivos de la Subcomisaría República Argentina aprehendieron a un sujeto de 63 años y secuestraron armas y otros elementos de interés, durante un allanamiento en el barrio El Mirador de esta ciudad.

La investigación se inició a partir de una denuncia por amenazas con el uso de arma de fuego, radicada por una mujer, quien manifestó haber recibido expresiones intimidatorias y mensajes amenazantes posteriores, además de una publicación en redes sociales vinculada a un conflicto comercial y crediticio.

También expresó temor por su integridad física y la de su hija, razón por la cual se realizaron las actuaciones, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial.

Mediante las pruebas reunidas, las autoridades judiciales ordenaron el allanamiento que se concretó el miércoles último en un inmueble de la manzana 102 del mencionado barrio.

Durante la requisa, con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Formosa (GEOPF), se secuestraron una carabina marca Bataan, modelo Súper 54, una caja con 64 cartuchos calibre 22 y un aire comprimido.

Asimismo, se detuvo al propietario de la vivienda, de 63 años, quien fue trasladado a la dependencia policial para las actuaciones y quedó a disposición de la Justicia provincial.