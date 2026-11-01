Detuvieron a dos hombres, secuestraron carne vacuna, vehículos y elementos de faena

• El procedimiento se realizó sobre la Ruta Provincial N° 3, entre Pirané y Colonia El Palmar

Policías de la Delegación Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) Loma Senés detuvieron a dos hombres y secuestraron una importante cantidad de evidencias vinculadas a un abigeato calificado, entre ellos carne vacuna recientemente faenada, un automóvil, motocicletas y herramientas utilizadas para la actividad ilícita.

En el marco de una investigación por reiterados hechos de faena clandestina registrados en la jurisdicción, los efectivos realizaron tareas de inteligencia que permitieron establecer que durante la madrugada trasladarían carne de procedencia ilícita en un automóvil.

Ante esa información, desde la medianoche del viernes se desplegó un operativo de vigilancia con tres grupos de trabajo sobre la Ruta Provincial N° 3, entre Pirané y Colonia El Palmar.

Alrededor de las 3:08 horas de la madrugada, los investigadores observaron el ingreso de un automóvil Fiat a un establecimiento rural.

Minutos después, tras advertir su salida, iniciaron un seguimiento y solicitaron colaboración a efectivos de la Unidad Regional Dos.

Durante el procedimiento, el conductor intentó embestir a un móvil policial y continuó su marcha hasta ingresar a la ciudad de Pirané, donde finalmente fue interceptado mediante un operativo de cierre.

Al identificar a los ocupantes y verificar el baúl del vehículo, los policías encontraron una res vacuna recientemente faenada, cuya procedencia no pudo ser justificada.

El producto cárnico presentaba las orejas seccionadas, una maniobra utilizada para dificultar la identificación y procedencia del animal.

En paralelo, otro grupo de policías intentó interceptar a un motociclista que había salido del mismo establecimiento rural. El conductor logró evadir inicialmente el control, pero fue individualizado por personal policial de apoyo, aunque abandonó el rodado y escapó.

Como resultado del procedimiento, fueron detenidos dos hombres y se secuestraron el producto cárnico, la cabeza del animal, el cuero, las patas, un automóvil, motocicletas, un arma blanca tipo cuchillo, una chaira y otros elementos que habrían sido utilizados para la consumación del ilícito.

A raíz del caso, se iniciaron las actuaciones judiciales por el delito de “Abigeato Calificado”, con intervención de la Justicia provincial.