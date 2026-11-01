La convocatoria conmemoró un nuevo aniversario del histórico retorno del General Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972 tras 18 años de exilio, una gesta protagonizada por la resistencia y la lealtad del pueblo trabajador que marcó la identidad del movimiento justicialista.

En el marco de una masiva jornada celebrada en la tarde de este martes 17, en el Estadio Cincuentenario de la ciudad capital, el gobernador de la provincia y presidente del Partido Justicialista (PJ) Distrito Formosa, Gildo Insfrán, encabezó el acto central por el Día de la Militancia Peronista.

El primer mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Eber Solís, autoridades partidarias, legisladores nacionales y provinciales, intendentes, dirigentes sindicales y militantes que colmaron las instalaciones del estadio desde las distintas jurisdicciones de la ciudad y del interior provincial.

Al iniciar su mensaje y dirigiendo sus primeras palabras a las juventudes presentes, Insfrán destacó la singularidad histórica de la fecha: “No creo que ningún país del mundo ni ningún movimiento tenga un día establecido de la militancia como lo tenemos nosotros”.

En ese sentido, realizó una síntesis histórica para poner en valor la resistencia y la lealtad del pueblo peronista desde la década del ’50, repasando la provincialización de Formosa en junio de 1955, el posterior golpe cívico-militar, los fusilamientos de 1956, la proscripción del peronismo, el secuestro del cadáver de Eva Perón y los casi 18 años de exilio del General Juan Domingo Perón hasta su histórico retorno el 17 de noviembre de 1972, proceso que culminó con el triunfo popular de 1973.

Militar “casa por casa” y vencer al odio con amor

“Esta presencia multitudinaria es el homenaje que le estamos realizando a esa militancia de aquel tiempo que nos enseñó la lealtad peronista y la militancia en los momentos difíciles”, expresó Insfrán al destacar la convocatoria en el Estadio Cincuentenario.

Y trazó un paralelismo con el escenario internacional actual señalando la llegada de Lula da Silva a la presidencia en Brasil; la derrota legislativa de Donald Trump en Estados Unidos y la crisis de gobernabilidad que impide a Benjamín Netanyahu formar gabinete en Israel, convocando a la militancia formoseña a “redoblar esfuerzos” en el territorio de cara a las elecciones de 2027.

Expresó que “ahora nos toca a nosotros. No bajemos los brazos; vayan como ustedes saben hacer, casa por casa”, lamentando que “algunos desde el confort de su casa utilizan los medios de comunicación masiva mintiendo, y esto hace que algunos crean que es cierto lo que ven y se enojen”.

Sin embargo, sostuvo que “nosotros no tenemos que enojarnos; tenemos que ir, hablar, escuchar, convencer y persuadir. Eso es lo que tenemos que hacer como militantes”, enfatizó.

Asimismo, refiriéndose a ciertos sectores de la oposición que intentan sacar rédito político de las dificultades económicas generadas por las políticas nacionales, Insfrán cuestionó que “los carroñeros y carroñeras que fingen cierta religiosidad, se aprovechan de algunas situaciones difíciles que están pasando y las utilizan para ver si pueden conseguir adhesiones, revictimizando a la gente”.

Por esto, insistió en que “ahí tenemos que estar nosotros con la palabra de amor y de confianza, porque el amor siempre triunfa y vence al odio”.

Finalmente, en un mensaje dirigido también al peronismo a nivel nacional, el presidente del PJ Distrito Formosa reivindicó que “en este momento difícil de nuestro país y también de nuestro movimiento, donde algunos se dejan llevar por los egos, nosotros desde Formosa somos la luz que alumbra al resto del país para decirle que la unidad es la herramienta para que vuelva a la Casa de Gobierno, un gobierno peronista y cumpla las dos obligaciones que tenemos: la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”, concluyó.



