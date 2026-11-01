Desarticularon dos presuntos desarmaderos de motocicletas y detuvieron a dos personas

• Dos allanamientos en los barrios El Porvenir y Juan Domingo Perón permitieron secuestrar cuadros, motopartes, herramientas y prendas de vestir vinculadas a una causa por hurto

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Delegación Unidad Regional Uno – Distrito Cinco desarticularon dos presuntos lugares utilizados como desarmaderos de motocicletas sustraídas, mediante dos allanamientos que permitieron secuestrar numerosos elementos de interés para una causa judicial. Además, detuvieron a un hombre imputado en la causa y a una mujer por resistencia contra la autoridad y desobediencia judicial.

La investigación se inició tras la sustracción de una motocicleta Honda Titan de 150 cilindradas, ocurrida en el barrio El Porvenir. A partir de las tareas de relevamiento investigativo, los efectivos reunieron elementos probatorios y lograron establecer la identidad de dos hombres sindicados como presuntos autores del hecho.

En ese contexto, días atrás en inmediaciones de la manzana 43 del barrio Juan Domingo Perón, efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Delegación Unidad Regional Uno – Distrito Cinco y de la Brigada de la Comisaría Séptima detuvieron a uno de los imputados, de 22 años.

En continuidad con la investigación, se establecieron dos domicilios que funcionarían como presuntos desarmaderos de motocicletas sustraídas, por lo que el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 3 otorgó las correspondientes órdenes de allanamiento, ejecutadas este miércoles desde las 12:50 horas.

El primer allanamiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en la manzana A del barrio El Porvenir. Allí se secuestraron tres cuadros de motocicletas, motopartes, una chapa patente, dos llaves ganzúas, elementos utilizados para el desarme de rodados y prendas de vestir que habrían sido utilizadas por uno de los autores al momento de cometer el ilícito.

El segundo allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en la manzana 25 del barrio Juan Domingo Perón, donde fue detenida una mujer de 32 años por los delitos de resistencia contra la autoridad y desobediencia judicial, luego de oponer tenaz resistencia al procedimiento.

Las diligencias contaron con la colaboración de efectivos de distintas dependencias del Área Distrito Cinco.

La investigación continúa para lograr la detención del segundo imputado y recuperar la motocicleta sustraída, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 3.