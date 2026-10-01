Denuncian que Nación suspende más pensiones por invalidez laboral

-Tras verificaciones realizadas hasta el momento, no se detectaron beneficiarios de la Provincia de Formosa comprendidos en las recientes medidas del Gobierno Nacional. No obstante, se recomendó mantener actualizados los datos personales y se advirtió sobre las diferencias existentes entre los plazos establecidos por la normativa nacional y aquellos consignados en las Cartas Documento que están recibiendo beneficiarios de otras provincias-

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, informó que, mediante las Resoluciones Nº 3695, 3697 y 3702/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, el Gobierno Nacional formalizó recortes que elevan a 26.141 las prestaciones de Pensiones por Invalidez Laboral alcanzadas en una semana, previendo intimar a otros 7.008 beneficiarios por incompatibilidades, en todo el territorio argentino, dejando sin efecto las restituciones que habían sido oportunamente rehabilitadas. En este contexto, el Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, manifestó que, luego de efectuarse las correspondientes verificaciones y cruces de información, respecto de las personas alcanzadas por las disposiciones nacionales, se ha constatado que, hasta el momento, no se registran beneficiarios domiciliados en la Provincia de Formosa incluidos en la nómina de suspensiones, circunstancia que permite llevar tranquilidad a los titulares de estas prestaciones en nuestra jurisdicción, sin perjuicio de continuar atentos a cualquier modificación que pudiera producirse. Asimismo, desde el Organismo de la Constitución se explicó que la Resolución Nº 3695/2026 dejó sin efecto, respecto de los beneficiarios individualizados en su Anexo I, la Resolución Nº 13.901/2025 de la Ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mediante la cual se había dispuesto el restablecimiento de determinadas pensiones previamente suspendidas. Por su parte, la Resolución Nº 3697/2026 modificó los canales habilitados para solicitar la rehabilitación de las prestaciones alcanzadas por la medida, incorporando las Agencias y Unidades de Gestión Local (UGL) del PAMI como lugares de recepción presencial de la documentación correspondiente. En relación con los plazos establecidos para efectuar las presentaciones administrativas, Gialluca advirtió que la Resolución N.º 3697/2026 contempla expresamente un plazo de sesenta (60) días corridos, contados a partir de la notificación, para que los beneficiarios afectados puedan solicitar la rehabilitación de sus pensiones, mediante la presentación de documentación médica actualizada, la renovación de sus datos personales y demás antecedentes que permitan acreditar su derecho a continuar percibiendo la prestación. Sin embargo, el Funcionario Provincial señaló que se ha tomado conocimiento de que beneficiarios de otras provincias están recibiendo Cartas Documento mediante las cuales se les comunica la situación de sus prestaciones, consignándose en dichas notificaciones un plazo de treinta (30) días hábiles, circunstancia que evidencia una diferencia respecto del término de sesenta (60) días corridos previsto expresamente en la normativa nacional para solicitar la rehabilitación. En este sentido, consideró necesario que las Autoridades Nacionales brinden las aclaraciones correspondientes acerca del alcance y la finalidad de los plazos informados, a fin de evitar confusiones e incertidumbre entre los titulares de las prestaciones, quienes deben contar con información clara, precisa y suficiente para ejercer adecuadamente sus derechos. En ese sentido, Gialluca destacó que, independientemente de que hasta la fecha no se hayan identificado beneficiarios formoseños afectados, resulta fundamental que todos los Titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral mantengan debidamente actualizados sus datos personales, domicilios, números telefónicos y demás información de contacto vinculada a sus prestaciones, a fin de facilitar las comunicaciones de los organismos nacionales y evitar inconvenientes ante eventuales requerimientos administrativos. Para ello, se recordó que se encuentra disponible la plataforma oficial de Trámites a Distancia (TAD) del Gobierno Nacional, a través del siguiente enlace: https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=6139, donde los interesados podrán acceder al trámite correspondiente y efectuar las presentaciones de documentación que resulten necesarias. Finalmente, el Defensor del Pueblo recomendó a todos los beneficiarios que, en caso de recibir una Carta Documento o cualquier otra notificación relacionada con la suspensión de su pensión, se comuniquen inmediatamente con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, sin aguardar el vencimiento de los plazos consignados, a fin de recibir el asesoramiento y acompañamiento correspondiente. Asimismo, sugirió conservar la documentación recibida, teniendo en cuenta que las diferencias advertidas entre los plazos administrativos, podrían generar dificultades para el ejercicio oportuno del derecho de defensa y la presentación de los reclamos pertinentes. Para ello, los interesados podrán acercarse a la Sede del Organismo, ubicada en calle Padre Patiño N.º 831 de la Ciudad de Formosa, comunicarse telefónicamente a los números (370) 443 6379 (fijo) y 0800-444-1770, o remitir sus consultas y denuncias a los correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar y depuefor@fibertel.com.ar. En esa línea, Gialluca denunció que, así como Manuel Adorni con radiografías adulteradas, hoy el Vocero Presidencial Adrián Ravier, afirma que el padrón pasó de unas 75.947 personas en 2.001 a 1,2 millones en el 2.023, y calificó que este incremento es similar al de países que tuvieron una guerra, “sin contemplar los cambios de criterios universales en las políticas de protección e inclusión y por ello desmintió esta comparación y afirmó que buscan instalar sospechas para continuar justificando recortes y estigmatizando a las personas con discapacidad”.



