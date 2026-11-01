“De cada seis denuncias, cuatro son por endeudamiento y en su mayoría de adultos mayores”

Señalaron que las medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno nacional dejaron a los consumidores en total desprotección y desmintieron el discurso oficial sobre un presunto consumo “recreativo”.

En el marco de un complejo panorama socioeconómico, la doctora Mónica Galeano, integrante del equipo legal de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario de Formosa, alertó sobre la situación de endeudamiento que atraviesa la población, una problemática que afecta con particular dureza a los adultos y adultos mayores de la provincia.

Al respecto, la funcionaria detalló que “en los últimos dos meses, de cada seis denuncias que ingresan, cuatro son por endeudamiento, ya sea con billeteras virtuales, bancos o financieras”.

En esa línea, remarcó que “la situación resulta alarmante a nivel nacional, donde la morosidad alcanza a cerca de 20 millones de personas”.

En lo relativo al contexto local, Galeano precisó que “se estima que el 70% de la población mayor de 15 años utiliza billeteras virtuales y ha solicitado algún tipo de microcrédito a través de estas plataformas”.

“A veces los préstamos no son grandes, pero sacan varios créditos acumulando cuotas que después se tornan impagables”, explicó y señaló que “es una situación que afecta a toda la población”.

Desprotección ante la desregulación nacional

Asimismo, la especialista apuntó directamente contra las políticas del Gobierno nacional que encabeza Javier Milei, remarcando que “detectamos que el consumidor está en un estado de total desprotección”, al tiempo que sostuvo que “las financieras y los bancos pueden cobrar los intereses que cada uno determine, ya que no están regulados por el Banco Central, lo que agrava la situación”.

Frente a esta realidad, remarcó la importancia del trabajo articulado de las instituciones provinciales, como la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y la Defensoría del Pueblo, para aunar criterios y brindar contención y soluciones colectivas a los afectados.

Uso de crédito para necesidades básicas

Por otro lado, la abogada desmintió categóricamente el discurso del Ejecutivo nacional, desde donde se sostiene que el endeudamiento de las familias responde a fines recreativos o a la compra de bienes durables como vehículos o electrodomésticos.

“Lejos estamos de lo que expresa el Gobierno nacional, ya que la mayoría de los casos que recibimos son deudas contraídas para comprar alimentos o medicamentos”, aseveró Galeano.

Finalmente, describió que “a veces no se llega a cubrir los gastos y la gente elige pagar los servicios en efectivo para que no se los corten y tarjetear los alimentos”, pero, indicó que “después tienen que pagar la tarjeta y piden un préstamo en una billetera virtual; luego, para pagar ambos, solicitan otro crédito más, generando una cadena en la que una persona termina acumulando cuatro o cinco préstamos para sobrevivir”.



