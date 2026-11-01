Darío Krimer estrena nuevo disco "Postales de mi tierra litoral"

El músico, intérprete y gestor cultural Darío Krimer presenta su tercer disco "Postales de mi tierra litoral" en Formosa con una noche solidaria y grandes artistas. La cita es el domingo 15 de noviembre, a las 19, en el Cine-Teatro “Italia”. La entrada será libre y gratuita, pero también se recibirán alimentos no perecederos para instituciones benéficas locales.

“Postales de mi tierra litoral” es un proyecto profundo que reúne canciones, historias y recuerdos arraigados en el paisaje y el sentir litoraleño. Para plasmar este universo sonoro en vivo, Krimer (músico, intérprete y reconocido gestor cultural de la región) contará con una destacada orquestación de profesionales y amigos de larga trayectoria: Pablo Irala en guitarra y Dirección Musical, Lysis Lepez en teclado, Fernando Borda en acordeón, Gustavo Borda en bandoneón, Pedro Ortiz en bajo y Gabriel Occello en percusión.

La velada contará con la animación de Lilian Encina, destacada referente de la locución formoseña, quien aportará su prestigio y calidez habitual a una noche que se perfila histórica para la cultura local.

Revalidando las raíces y la amistad

La música se enriquecerá con la participación de renombrados artistas invitados que se sumarán al escenario, entre los que se destacan La Vuelta, Tiempo Chamamé, la Agrupación Raíz Provinciana, Bagualeros y Beto Sala. La conjunción de estos talentos asegura una jornada repleta de emociones, danza y acordes tradicionales.

El encuentro promete ser mucho más que un concierto: será una verdadera celebración de la identidad, la memoria y la música compartida.

Música con propósito solidario

Fiel al espíritu colectivo y comunitario que siempre ha caracterizado el camino de Darío Krimer —impulsor del proyecto La Formoseñada— el evento tendrá un fin benéfico. Si bien la entrada es libre y gratuita, se invita a toda la comunidad a colaborar con un alimento no perecedero. Lo recaudado será destinado directamente a instituciones solidarias de la provincia.

“Hay momentos que se disfrutan mucho más cuando los compartimos con amigos. Esta noche será una oportunidad para reencontrarnos, abrazarnos y celebrar juntos nuestra música y nuestra cultura. Porque la música siempre es una buena excusa para volver a encontrarnos”, expresó con emoción el artista.