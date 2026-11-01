La Municipalidad dedicó la jornada del martes al mantenimiento preventivo de los desagües pluviales, con equipos en los barrios Salvador Gurrieri, 28 de Junio, 6 de Enero, República Argentina y Liborsi y en distintos puntos del Circuito Cinco. Las tareas estuvieron a cargo de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública y del área de Infraestructura Pluvial, que dependen de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Todo los trabajos, se vienen realizando durante la semana pasada y continuarán, ante una jornada que se presenta inestable.

En el Salvador Gurrieri y el 28 de Junio, las cuadrillas destaparon cruces de calles e hicieron cuneteo manual con carga directa del material. Con excavadoras, la Dirección siguió con la limpieza del canal principal de drenaje que corre paralelo a la avenida Italia, entre el riacho El Pucú y la avenida Nicolás Avellaneda, y extrajo suelo para rellenar calles.

En el Circuito Cinco, un equipo limpió sumideros y desobstruyó alcantarillas en los puntos donde el agua suele acumularse. En la zona norte de ese mismo circuito, la cooperativa El Gringo limpió a mano conductos y cámaras con la ayuda del camión desobstructor, para responder a pedidos que los vecinos habían hecho en el Centro de Atención al Vecino.

En los barrios 6 de Enero y República Argentina se hizo cuneteo manual y mecanizado. Participaron la cooperativa 12 de Junio en el primero, y María Cristina y Qom 68 en el segundo.

En el barrio Liborsi hubo tres frentes de trabajo. La cooperativa Dignificando el Trabajo limpió las cunetas de la calle Maipú, a la altura de Catamarca, y la cooperativa Manantial hizo lo mismo en Pringles y Misiones. Las dos tareas surgieron de reclamos de vecinos de la zona. En Pringles y Catamarca, una retropala hizo la limpieza mecanizada de las cunetas con carga directa.



