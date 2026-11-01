Ante esta situación, el Ministerio de Desarrollo Humano recomienda mantener al día la vacunación, reforzar la higiene de manos, ventilar los ambientes y mantener la distancia.

En la última semana se han realizado 708 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 65 (sesenta y cinco) de ellos resultado positivo a Coronavirus (Índice de positividad 9,2%).

Del total, 48 son de Formosa; cinco de El Colorado; cuatro de Clorinda; tres de Laguna Blanca y tres de Palo Santo; y uno en El Espinillo y Siete Palmas.

En síntesis, hay 69 casos activos, un paciente internado, se registraron siete altas y se realizaron 113 llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico a pacientes.

De esta manera, desde el inicio de la Pandemia a la fecha se diagnosticaron 153.635 casos, de los cuales 152.138 se recuperaron y 1.351 fallecieron.



