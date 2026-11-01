COVID-19: Se registró un incremento de casos positivos en la provincia durante la última semana
Ante esta situación, el Ministerio de Desarrollo Humano recomienda mantener al día la vacunación, reforzar la higiene de manos, ventilar los ambientes y mantener la distancia.
En la última semana se han realizado 708 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 65 (sesenta y cinco) de ellos resultado positivo a Coronavirus (Índice de positividad 9,2%).
Del total, 48 son de Formosa; cinco de El Colorado; cuatro de Clorinda; tres de Laguna Blanca y tres de Palo Santo; y uno en El Espinillo y Siete Palmas.
En síntesis, hay 69 casos activos, un paciente internado, se registraron siete altas y se realizaron 113 llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico a pacientes.
De esta manera, desde el inicio de la Pandemia a la fecha se diagnosticaron 153.635 casos, de los cuales 152.138 se recuperaron y 1.351 fallecieron.