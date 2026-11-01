Esta política pública es organizada por el Instituto PAIPPA a partir de la cual se logra la venta directa de productor a consumidor.

Este jueves 19, el Instituto PAIPPA continuó con el desarrollo sus actividades de comercialización de la producción local, mediante la llegada de la feria itinerante al barrio Mariano Moreno de la ciudad de Formosa. La logística del programa se ubicó en la cancha de Domingo Savio, situada en Salta N° 3200, entre las calles Larrea y Alberti.

Allí una variedad de productos frescos, de calidad y a buen precio fueron ofrecidos a las familias capitalinas por parte de pequeños productores paipperos, en una nueva jornada positiva gracias al impulso de esta política pública diseñada por el Gobierno de Formosa.

Las ferias itinerantes recorren distintos puntos, llevando oportunidades a los clientes, como a la comunidad en general, de tener cerca de su casa una opción para comprar alimentos de primera necesidad.

“Es una gran ayuda”, resaltó Nora Sánchez, vecina del barrio, al brindar declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), porque dijo que “los precios son accesibles y la comercialización es directa de productor a consumidor”.

De esa manera, la intermediación que distorsiona, encareciendo los precios de los alimentos, se logra sortear a partir de que el paippero pacta directamente con el consumidor el valor de los alimentos, adecuándose a su bolsillo.

Por eso, con sinceridad, la vecina pidió que “no sea la última vez que estén aquí, sino que esperamos sea más seguida la llegada de este programa”.

En el mismo sentido, Rubén Ramírez, un productor de la zona de Mojón de Fierro, dijo que allí “hay mucha gente que siembra y vende sus productos” gracias a este espacio gestionando por el Instituto PAIPPA.

En su caso, se dedica a la cosecha en su chacra de, “generalmente, todo lo que es verduras”, indicó, detallando que había ofrecido durante esta feria desde, por ejemplo, “zanahoria, zapallo, tomate, lechuga”.

“A nosotros nos conviene vender aquí porque pactamos directamente con el cliente. Es decir nos adecuamos a su bolsillo porque, a veces, si no llega, lo que hacemos es ofrecerle un combo”, comentó por último.



