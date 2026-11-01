Con premios y brindis, los municipales celebraron su día en el Club Náutico

Los trabajadores de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa celebraron el sábado por la noche su día con una cena en el Club Náutico, en una velada que incluyó la entrega de premios de las Olimpiadas Municipales 2026 y contó con la presencia del intendente Jorge Jofré.

La propuesta, reunió a empleados de las distintas áreas del municipio alrededor de las mesas. La música estuvo a cargo de DJ Pichila, con su espectáculo de la Disco Latina, y del grupo Los Rollers, que llegó desde Encarnación para tocar en vivo. Una batucada y la animación de Julito Núñez sumaron movimiento a la noche.

Uno de los momentos más esperados fue la premiación de las Olimpiadas Municipales, la competencia deportiva que enfrentó a equipos de las diferentes dependencias. Los ganadores recibieron sus reconocimientos frente a sus compañeros, que acompañaron cada mención desde las mesas.

También hubo sorteos de electrodomésticos - entre ellos un televisor, un parlante, una freidora de aire, un microondas y un ventilador - que quedaron en manos de trabajadores de varias reparticiones.

A la medianoche, con el calendario ya en el 8 de noviembre, Jofré levantó la copa junto a todos los empleados presentes en la cena.



