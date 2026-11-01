Con exitosa convocatoria, se desarrolló la 8° edición del ciclo de lectura “Vuvalú”

Participaron casi 80 artistas formoseños y alrededor de 500 personas pasaron durante el desarrollo de la jornada. Contó con el apoyo del equipo del vicegobernador Solís y la Subsecretaría de Cultura.

El pasado domingo 8 de noviembre, por la tarde, en el Galpón C del Paseo Costanero, se llevó a cabo la 8° edición del ciclo de lectura “Vuvalú”, con una gran convocatoria de escritores formoseños, editoriales locales, artistas y público en general y el apoyo del Gobierno de Formosa, a través de la Subsecretaría de Cultura y el equipo del vicegobernador, Eber Solís.

Desde las 18 horas, en el escenario principal, la orquesta del Instituto Albertazzi y el coro “Los Chakas” de la comunidad Qom, fueron los encargados de la apertura de la jornada.

Luego, se desarrolló un conversatorio y la presentación de los libros y materiales de los escritores locales convocados para la ocasión.

Seguidamente, el Festival Poesía de las Flores, llevó adelante un ciclo de lectura con escritoras que compartieron sus escritos con el público.

Para el horario central de las 20 horas, hubo músicos y bailarines en escena, mientras que, alrededor de las instalaciones, artistas plásticos hacían lo propio y, en las afueras del Galpón, emprendedores locales ofrecían sus productos a los concurrentes.

Al respecto, Marcos López, director del ciclo literario Vuvalú, conversó con AGENFOR y explicó que este es el cuarto año consecutivo que se realiza esta actividad que es autogestiva pero, en esta oportunidad, “por suerte tiene el apoyo de la Provincia con el equipo del Vicegobernador y la Subsecretaría de Cultura”.

“El ciclo literario se conforma con todos los artistas jóvenes con muchas ganas de hacer y que tenemos la idiosincrasia de decir: esto lo tenemos que compartir entre todos los formoseños, para todos los formoseños y de manera gratuita”, sostuvo.

En esta edición, López consideró que el ciclo creció exponencialmente porque, entre escritores, artistas y editoriales participaron cerca de 80 personas y recordó que, en el primer Vuvalú, “solamente éramos cinco artistas”.

“Los artistas somos muy generosos entre nosotros, uno que es bailarín sabe que depende y necesita la música y rápidamente conecta con un artista que hace música, tanto el músico entiende que la letra es algo tan importante y conecta con la literatura, entonces hay que hacer un ejercicio capaz más empático, pero no tanto de esfuerzo”, reflexionó.

Y añadió: “Todos escribimos más o menos lo mismo por esta situación de ser profundamente formoseños y eso tiene nuestro arte y especialmente el Vuvalú”.

Además, el Director destacó que los concurrentes pudieron recorrer los diversos stands de editoriales y “libreros” de Formosa incluidos “libros difíciles de encontrar, de segunda mano y de escritores formoseños”.

“Eso me hace muy feliz a mí, al menos de mi parte de lector, que a veces me cuesta conseguir algún libro en específico y también que hubo mucha danza y mucha literatura en vivo”, indicó.

López puso en valor, también, la participación de la Feria Emprendedora Unidad (FEU), que asistió con 25 feriantes que “le dan esta vivencia y movimiento con sus objetos”.

“La diferencia de las ediciones anteriores es la magnitud. Al menos 500, 600 personas ya pasaron por este ciclo literario hoy y eso me pone muy feliz”, expresó.

Por último, el referente resaltó la colaboración del equipo del Vicegobernador porque “siempre es abierto a este tipo de situaciones, especialmente para gente joven que quiere lograr cosas”.

“Al contactarme con ellos, rápidamente me dijeron: tenemos esto para ofrecerte, este espacio, este horario, esta fecha y la Secretaría (de Cultura) hizo lo mismo, me abrieron todas las puertas, me dieron todas las posibilidades y estoy profundamente agradecido”, manifestó.







